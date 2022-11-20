    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, вос

    765мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.37eur62.45

    Порвалась как бумага. Фото последствий взрыва газовой трубы в Ленобласти

    9994
    11 комментариев

    47news публикует кадры из лесополосы в Бернгардовке, где накануне взорвалась газовая труба. Ее кусок откинуло на несколько метров.

    ПоделитьсяПоделиться

    Как пишет издание 20 ноября, прочный металл трубы из-за силы взрыва стал похож на лист бумаги. Часть трубопровода откинуло далеко от магистрали.

    Отмечается также, что деревья вокруг лишь немного опалены. Площадь пожара в две тысячи квадратных метров сложилась из распространения огня по просеке под газопроводом.

    Причины взрыва все еще не названы. Собеседники в компании «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», которая владеет трубой, накануне говорили о том, внешнее воздействие маловероятно — следов земляных работ обнаружено не было. Труба на этом участке пролегает через болото, ее могло поднять выше нормального уровня.

    Газопровод рванул в 700 метрах от жилого дома № 11 по Деревенской улице в Бернгардовке. Труба диаметром 1,4 метра была под высоким давлением и качала газ по линии «Белоусово — Ленинград». Что именно стало причиной разрыва, неизвестно, начавшийся пожар охватил площадь в 2 000 квадратных метров леса. У места взрыва образовалась воронка глубиной 2,5 метра.

    В МЧС сообщали, что информация о пострадавших не поступала. Взрыв на газопроводе взял под свой контроль СК.

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close