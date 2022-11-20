Порвалась как бумага. Фото последствий взрыва газовой трубы в Ленобласти

47news публикует кадры из лесополосы в Бернгардовке, где накануне взорвалась газовая труба. Ее кусок откинуло на несколько метров.
Как пишет издание 20 ноября, прочный металл трубы из-за силы взрыва стал похож на лист бумаги. Часть трубопровода откинуло далеко от магистрали.
Отмечается также, что деревья вокруг лишь немного опалены. Площадь пожара в две тысячи квадратных метров сложилась из распространения огня по просеке под газопроводом.
Причины взрыва все еще не названы. Собеседники в компании «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург», которая владеет трубой, накануне говорили о том, внешнее воздействие маловероятно — следов земляных работ обнаружено не было. Труба на этом участке пролегает через болото, ее могло поднять выше нормального уровня.