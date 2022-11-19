СК взял под контроль взрыв газа на газопроводе в Ленобласти

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки взрыва газа на газопроводе в Ленинградской области. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ведомства.
«В лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области между станциями Бернгардовка и Ржевка произошел сильный взрыв газа на газопроводе высокого давления. Причина взрыва выясняется. По предварительным данным, жертв нет», — говорится в сообщении.
Доследственная проверка организована по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).