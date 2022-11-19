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    ТЕМА ДНЯ

    Авария на газопроводе в пригороде СПб

    СК взял под контроль взрыв газа на газопроводе в Ленобласти

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    Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки взрыва газа на газопроводе в Ленинградской области. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

    «В лесополосе во Всеволожском районе Ленинградской области между станциями Бернгардовка и Ржевка произошел сильный взрыв газа на газопроводе высокого давления. Причина взрыва выясняется. По предварительным данным, жертв нет», — говорится в сообщении.

    Доследственная проверка организована по статье 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

    «Фонтанка» писала, что на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти произошла разгерметизация с последующим возгоранием. В МЧС сообщали, что информация о пострадавших не поступала. По последним данным, открытое горение там уже ликвидировано.

    Многоэтажный хвост пламени, как «око Саурона», вечером в субботу маячил где-то на горизонте Петербурга. Его одинаково эффектно снимали и в Мурино, и на стрелке Васильевского острова. «Фонтанка» свела воедино хронологию техногенной аварии 19 ноября, которая, несмотря на премию за спецэффекты, к счастью, обошлась без жертв и даже каких-то важных последствий.

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