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    Мир отмечает день туалета. Сколько домохозяйств в России пользуются выгребными ямами?

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    Большая часть россиян имеет доступ к нормальному туалету со смывом. Но немало и тех, кто лишен этого блага, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

    Организация Объединенных Наций (ООН), как пишет издание, объявила 19 ноября Всемирным днем туалета. Как говорится в исследовании ОЭСР Better Life Index, туалет со сливным бачком есть в 86 % домохозяйств страны.

    По данным Росстата, собственными туалетами оснащены девять из десяти домов и квартир в России. При этом к центральной канализации подключены лишь 70 % домохозяйств, а 18 % и вовсе до сих пор пользуются выгребными ямами.

    «Фонтанка» несколько лет назад досконально изучила историю отхожих мест в Музее воды и показывала унитазы всех возможных моделей.

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