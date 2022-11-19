Мир отмечает день туалета. Сколько домохозяйств в России пользуются выгребными ямами?

Большая часть россиян имеет доступ к нормальному туалету со смывом. Но немало и тех, кто лишен этого блага, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

Организация Объединенных Наций (ООН), как пишет издание, объявила 19 ноября Всемирным днем туалета. Как говорится в исследовании ОЭСР Better Life Index, туалет со сливным бачком есть в 86 % домохозяйств страны.

По данным Росстата, собственными туалетами оснащены девять из десяти домов и квартир в России. При этом к центральной канализации подключены лишь 70 % домохозяйств, а 18 % и вовсе до сих пор пользуются выгребными ямами.