Смольный хочет платить почти по 60 тысяч ежемесячно призерам и чемпионам России

Спортсмены, которые победили или заняли призовые места на чемпионатах России, всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов без ограничения верхней границы возраста, будут получать по 58 267 рублей ежемесячно. Чемпионы России среди юниоров будут получать по 38 846 рублей в месяц.

Градоначальник предлагает скорректировать социальный кодекс, чтобы спортсмены, занявшие призовые места на общероссийских стартах, получали выплаты за счет бюджета города.

Правительство города предлагает выплачивать пособия победителям и призерам общероссийских соревнований. Соответствующий законопроект губернатора Петербурга 16 ноября был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.

Чтобы претендовать на эту выплату, спортсмен должен быть зарегистрирован в Петербурге (по месту жительства либо по месту пребывания), или быть принятым в городскую физкультурно-спортивную организацию, или являться членом сборной команды города и представлять Петербург на официальных спортивных соревнованиях всероссийского уровня.



Ежемесячные выплаты будут устанавливаться по итогам выступлений спортсменов в предыдущем календарном году.



В октябре стало известно, что корректировка закона об основах политики в сфере физкультуры и спорта может лишить спортсменов выплат.

