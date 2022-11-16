ЗакС Петербурга одобрил губернаторскую поправку к бюджету на 2023 год

На заседании 16 ноября Заксобрание Петербурга одобрило поправку губернатора к проекту бюджета на 2023 год, передает корреспондент «Фонтанки». После фильтра в виде бюджетной комиссии во главе с самим Бегловым во второе чтение прошли собственное предложение градоначальника и две поправки парламентского бюджетно-финансового комитета. Все они были поддержаны парламентом.

За губернаторскую поправку проголосовали 38 депутатов, четверо воздержались и еще четверо проголосовали против. В рамках губернаторской поправки Резервный фонд города в следующем году увеличивается с 30 до 50 млрд рублей. Дефицит бюджета вырастет со 113 до 147 млрд рублей, так как доходы сократятся с 1,057 до 1,048 трлн рублей, а расходы вырастут с 1,169 до 1,195 трлн рублей. Также градоначальник добавил денег на концессионную трамвайную линию Купчино — Шушары — Славянка и забирает из проекта Большого Смоленского моста 8 млрд.

Всего к законопроекту о бюджете было подано несколько десятков поправок, однако кроме губернаторской, до второго чтения не добралась ни одна. Это произошло из-за изменения процесса принятия бюджета. Теперь все поправки сначала рассматривает бюджетно-финансовый комитет парламента. На заседании БФК рекомендует или не рекомендует поправки к принятию. Только рекомендованные отправляются дальше — на рассмотрение созданной в конце 2021 года бюджетной комиссии во главе с губернатором. В комиссию входят 4 депутата и семь чиновников. До этого этапа, например, не «доехали» предложения оппозиционной фракции «Яблоко». Во второе чтение выходят на голосование только те поправки, которые одобрит комиссия, а она отклонила все предложения депутатов.