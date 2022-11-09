Бюджетная комиссия под руководством Беглова отклонила все депутатские поправки к бюджету 2023 года. Они покушались на Резервный фонд

На заседании бюджетной комиссии, которая рассматривает поправки к проекту бюджета Петербурга 2023-2025 годов, решено отклонить все депутатские предложения. Таким образом остается только поправка губернатора.

О решении комиссии сообщил 9 ноября вице-губернатор Алексей Корабельников в своем телеграм-канале: «10 из 12 поправок подразумевают сокращение резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга. Учитывая беспрецедентные вызовы, стоящие перед нашей страной, и связанные с ними финансовые риски, резервный фонд закладывается в проект бюджета на следующий год в увеличенном размере (50 млрд руб.), и его перераспределение на данном этапе не может быть поддержано. Бюджетной комиссией принято решение рекомендовать губернатору воздержаться от выдачи положительного заключения на рассмотренные поправки. При этом отмечу, что большинство из поднятых депутатами вопросов могут быть решены в рамках выделенного финансирования».



Интересно, что возглавляет комиссию сам губернатор Александр Беглов. Этот орган создан в конце прошлого года, и кроме главы города, в нее входят четыре депутата и семь представителей Смольного. Во втором чтении проекта бюджета депутаты будут рассматривать только поправки, поданные парламентариями, которые прошли фильтр сначала БФК Законодательного собрания, а потом — бюджетной комиссии. «Фонтанка» подробно рассказывала, как прошло заседание БФК: комитет традиционно отклонил ряд поправок уже на этом этапе (например, все поправки от «Яблока»), однако целый ряд одобрил.



В частности, на рассмотрение бюджетной комиссии отправилась поправка от фракции «Единой России». Она, например, предусматривала 415,7 млн рублей на медицинскую реабилитацию для участников СВО, 583,2 млн – на меры соцподдержки спортсменам и тренерам, 83,8 млн — на увеличение финансирования отдельных спортивных федераций, 80 млн – на выплаты спортивным инструкторам и т.п. Ранее финансовый блок возражал против «спортивных» строчек. Таким образом, во втором чтении депутаты рассмотрят только поправку к проекту бюджета самого губернатора.

