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    Дерипаска увидел в долге США сходство с российским дефолтом 1998 года

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    Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что положение дел на рынке американского долга напоминает ситуацию с Государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в России в 1998 году. Об этом 16 ноября предприниматель написал в своем Telegram-канале.


    Дерипаска считает, что дефолта Минфина США не будет, однако задается вопросом: «Не понимаю, как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем $1,2 трлн (долг — $31 трлн) его можно будет продолжать наращивать без подъёма стоимости привлечения до 5%».

    Миллиардер убежден в изменении «доллароцентричной финансовой системы миры» в ближайшие «три-четыре года».

    По мнению Дерипаски, инвесторы начнут искать более надежные для краткосрочных инвестиций альтернативы, нежели облигации Минфина США, а рынки и трейдеры будут искать схемы расчетов «без долларовых рисков».

    «Крипта [криптовалюта], юани и так далее», — предположил российский предприниматель.

    Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала готовиться к ухудшению ситуацию в экономике и быть к готовыми к любому развитию ситуации.

    В 1998 году правительство России и Центробанк объявили технический дефолт по Государственным краткосрочным облигациям (ГКО). Вложения в них после экономического кризиса обесценились в три раза.

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