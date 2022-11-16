Дерипаска увидел в долге США сходство с российским дефолтом 1998 года

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что положение дел на рынке американского долга напоминает ситуацию с Государственными краткосрочными облигациями (ГКО) в России в 1998 году. Об этом 16 ноября предприниматель написал в своем Telegram-канале.





Дерипаска считает, что дефолта Минфина США не будет, однако задается вопросом: «Не понимаю, как с первичным дефицитом федерального бюджета США в более чем $1,2 трлн (долг — $31 трлн) его можно будет продолжать наращивать без подъёма стоимости привлечения до 5%».

Миллиардер убежден в изменении «доллароцентричной финансовой системы миры» в ближайшие «три-четыре года».