Трассу М-11 перекрыло ДТП: в снегу занесло фуру

ДТП с одним участником полностью перекрыло проезд на участке платной автодороги М-11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург).
Около 13:12 в Тверской области, после съезда на Угловку и пересечения с М-10, развернуло фуру, сообщили очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис».
В пресс-службе компании ОССП, управляющей дорогой, «Фонтанке» пояснили, что ДТП произошло на 382-м километре трассы по направлению в Москву. Водитель фуры не справился с управлением, машину занесло, и она пробила осевое барьерное ограждение. Участок М-11 в направлении Москвы перекрыт, организован съезд на дорогу М-10 «Россия». Информация о ДТП и закрытии движения выведена на табло переменной информации, установленные вдоль всей трассы.
«На месте работают аварийные комиссары ОССП и сотрудники ГИБДД. Ориентировочное время перекрытия — 2 часа», — отметили в пресс-службе.
С вождением в зимних условиях 15 ноября не справляются многие водители. Утром в Петербурге легковушка на летней резине опрокинула столб на трамвай. Позже на КАД в одном месте легковая ушла под самосвал, а в другом месте столкнулись три грузовика, и два из них опрокинулись, полностью засыпав дорогу песком.