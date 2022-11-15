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    «На летней резине врезался в столб». На Испытателей автомобилист уложил дорожный знак на трамвай

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    Утро для водителей в Петербурге оказалось непростым в условиях снегопада. В 7-балльных пробках было много ДТП.

    На перекрёстке проспекта Испытателей и Серебристого бульвара автомобилист на летней резине врезался в столб, и столб упал на трамвай, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, выросла крупная пробка, кроме трамваев, оказались заблокированы автобусы. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что это произошло в 7:52. Действительно, автомобиль врезался в столб, в результате чего столб наклонился и повредил токоприемник трамвая. Вагоны стояли больше часа, движение восстановили только в 9:12.

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    «Собрание машин» сняли на видео на Токсовском шоссе, у остановки «Оборонная улица». «Судя по всему, маршрутки объезжали пробку по обочине, но при съезде на дорогу застряли на поребрике», — рассказывает очевидец.

    Вот так выглядел утром перекрёсток проспектов Луначарского и Гражданского, где столкнулись легковая машина и минивэн.

    Плотно было и в метро. Чтобы выйти на «Петроградской», некоторые «хитрецы» перепрыгивают через ограждения. Правда, как пояснили «Фонтанке» в метрополитене, такой пассажиропоток на этой станции по утрам не редкость.

    На дорогах самыми загруженными магистралями стали Ленинский проспект к Маршала Жукова (8 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), проспект Энгельса — Большой Сампсониевский в центр (8 баллов). Топ-5 пробок:

    • Петергофское шоссе и проспект Стачек от улицы Доблести до Автомобильной улицы, 6,6 км,
    • Российский проспект и Индустриальный проспект от улицы Коллонтай до шоссе Революции, 5 км,
    • внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км,
    • Пулковское шоссе и Московский проспект от КАД до Московской площади, 4,7 км,
    • Колтушское шоссе и проспект Косыгина от поворота к логистическому складу до проспекта Наставников, 4,6 км.

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