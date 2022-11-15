«На летней резине врезался в столб». На Испытателей автомобилист уложил дорожный знак на трамвай

Утро для водителей в Петербурге оказалось непростым в условиях снегопада. В 7-балльных пробках было много ДТП.



На перекрёстке проспекта Испытателей и Серебристого бульвара автомобилист на летней резине врезался в столб, и столб упал на трамвай, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, выросла крупная пробка, кроме трамваев, оказались заблокированы автобусы. В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что это произошло в 7:52. Действительно, автомобиль врезался в столб, в результате чего столб наклонился и повредил токоприемник трамвая. Вагоны стояли больше часа, движение восстановили только в 9:12.

