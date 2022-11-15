Масштабное ДТП на КАД. Три грузовика столкнулись, два опрокинулись и засыпали дорогу песком

Движение на КАД в районе Ломоносова сильно затруднено из-за ДТП днём 15 ноября. Дорогу временно перекрывали.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительным данным, около полудня на 106-м километре внешнего кольца, около съезда на Ораниенбаумский проспект, столкнулись три попутных грузовика. Два из них опрокинулись. На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что песок из кузова засыпал асфальт.
«С 12:00 до 12:30 движение было полностью перекрыто по всем четырем полосам. В районе места происшествия образовался затор. С 12:30 по одной полосе осуществляется проезд только легковых автомобилей», — отмечают в Упрдоре.
Представители подрядной организации, обслуживающей дорогу, будут расчищать проезжую часть. Пробка сохраняется.