Ещё одно крупное ДТП на КАД: на севере легковая ушла под самосвал

Пока на юго-западе КАД чистят дорогу от песка, на севере собираются растаскивать «кучу-малу».
«Развернуло фуру, и под неё ушла легковушка», — рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, «внешнее кольцо от Культуры в сторону Энгельса всё стоит намертво». Пробка на «Яндекс.Картах» превышает 3 километра.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ДТП на 26-м километре внешнего кольца случилось около 12:20. Столкнулись попутные грузовой и легковой автомобили. Перекрыты первая и вторая полосы. Информация о пострадавших уточняется.
Тем временем пробка из-за ДТП с тремя грузовиками на юго-западе КАД, в районе Ломоносова, достигла 3,5 километра. Яркие кадры «побоища самосвалов» сморите на «Фонтанке».