Умер отец Дженнифер Энистон — актер Джон Энистон

Актер Джон Энистон скончался в возрасте 89 лет. Об этом 14 ноября заявила его дочь — звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.

«Ты был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты отправился на небеса с миром и без боли. Причем 11.11 — ни больше ни меньше! Ты всегда идеально выбирал время. Теперь это число будет многое значить для меня», — написала актриса в соцсетях.

Джон Энистон родился в 1933 году на Крите. Его настоящее имя — Яннис Анастасакис — было англизировано, когда семья будущего актера эмигрировала в США. Ему было только два года.