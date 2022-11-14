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    Умер отец Дженнифер Энистон — актер Джон Энистон

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    Актер Джон Энистон скончался в возрасте 89 лет. Об этом 14 ноября заявила его дочь — звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон.

    «Ты был одним из самых прекрасных людей, которых я когда-либо знала. Я так благодарна, что ты отправился на небеса с миром и без боли. Причем 11.11 — ни больше ни меньше! Ты всегда идеально выбирал время. Теперь это число будет многое значить для меня», — написала актриса в соцсетях.

    Джон Энистон родился в 1933 году на Крите. Его настоящее имя — Яннис Анастасакис — было англизировано, когда семья будущего актера эмигрировала в США. Ему было только два года.

    Энистон наиболее известен по роли в сериале «Дни нашей жизни». Также он снимался в сериалах «Девочки Гилмор», «Звездный путь: Вояджер», «Миссия невыполнима» и других.

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