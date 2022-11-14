Героиню Олимпиады, российскую фигуристку Валиеву хотят дисквалифицировать на 4 года. Объясняем, как до этого дошло

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Поделиться Поделиться





Кажется, история с олимпийским допингом фигуристки Камилы Валиевой близится к своему финалу. Отдел спорта «Фонтанки» — о том, что финал вряд ли будет хорошим.

Сейчас это сложно представить, но еще в начале февраля 2022 года сюжет с выступлением Камилы Валиевой на олимпийском льду казался одной из самых важных новостей. Прямо во время Олимпиады в Пекине российскую спортсменку заподозрили в употреблении допинга: одна из проб, сданная незадолго до Игр, показала положительный результат. Расследование должно было завершиться еще летом, а 4 ноября Российское антидопинговое агентство обязали вынести решение. Однако начался новый сезон, а Валиева, как ни в чем не бывало, продолжила выступать на официальных соревнованиях в России.



В понедельник, 14 ноября, на сайте Спортивного арбитражного суда в Лозанне был опубликован документ по делу 16-летней Камилы Валиевой. Как оказалось, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) несколько раз переносило слушания по делу спортсменки. Из-за этого Всемирное антидопинговое агентство выдвинуло РУСАДА ультиматум: решение должно быть принято 4 ноября. Но вердикт так и не был вынесен. Теперь дело будет рассматриваться в спортивном суде, в CAS, где ВАДА уже потребовало дисквалифицировать Валиеву на 4 года и лишить ее золота командного турнира Олимпиады-2022 и золота чемпионата Европы.



Все это время российская сторона уходила от ответа на вопросы журналистов по этому громкому делу. Российские чиновники ссылались на то, что распространять информацию столь деликатного характера о несовершеннолетних спортсменах незаконно.

«В целях защиты интересов спортсменки, фигуристки — члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными. Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки — члена команды ОКР», — говорили в РУСАДА еще в октябре.



В то же время Валиева продолжала выступать, словно ничего не произошло. Вариантов было два: либо история для нее закончилась хорошо, либо РУСАДА тянет с решением. Оказалось, второе — и это вдвойне плохо: детали дела теперь так или иначе будут обнародованы, но не российской стороной, а наказание вряд ли смягчат.



При этом чиновники продолжили прятаться в домике.

«Мы не можем никак комментировать. В релизе все написано очень четко», — заявила журналистам глава РУСАДА Вероника Логинова.

«Никаких комментариев по этому вопросу мы дать не можем, поскольку федерация не является стороной процесса. Но мы не сомневаемся в невиновности Камилы Валиевой», — подчеркнул президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков в интервью ТАСС.



Как пояснила «Фонтанке» юрист Анна Анцелиович, Валиева имеет статус защищенного лица, а значит, и шанс на сокращенную санкцию, но только в том случае, если адвокаты докажут, что вина была незначительная. А раз ВАДА потребовала максимально жесткую дисквалификацию — в четыре года, значит, там уверены: вина или халатность со стороны спортсменки не были незначительными.

При этом продолжают отмалчиваться перед включенными диктофонами и тренерский состав, и сама фигуристка. А вот на льду они не стесняются хайпить: в новой произвольной программе звучит текстовая нарезка новостей о допинге Валиевой, а сама фигуристка прикрывается в финале номера капюшоном — отсылка к тому эпизоду, когда Камила пряталась от журналистов после тренировок в Пекине.



Есть и другие сигналы. Самый громкий: Этери Тутберидзе неожиданно прекратила работу с врачом фигуристов Филиппом Шветским, в послужном списке которого еще до Валиевой было несколько допинговых скандалов.

Самый интригующий комментарий дала бывшая российская фигуристка Анна Погорилая, выступившая с инсайдом на телеканале «Матч ТВ».



«С самого начала было понятно, что это игра двойных стандартов и что они, видимо, не рассматривают то, что, в принципе, надо было бы аннулировать результаты вскрытия проб. Потому что пробы были вскрыты не по правилам, не по нормативам. Ведь бред на бреде по сути. Отталкиваться здесь нужно было от проб, взятых на Олимпиаде, а в Пекине они были чистые», — заявила Погорилая.



Если это так, похоже, адвокаты выбрали новую линию защиты. Потому что ранее они настаивали, что во всем виноват дедушка фигуристки.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

