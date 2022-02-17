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Стало известно, где Валиева могла соприкасаться с запрещенным для спортсменов лекарством

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Триметазидин дедушка фигуристки Камилы Валиевой принимал после операции на сердце. Лекарство он возил в машине.

Спортивный арбитражный суд опубликовал документы по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 17 февраля. Из объяснений родственников следует, что спортсменка намерено не принимала лекарство. Его в машине хранил дедушка Камилы, который регулярно возил ее на тренировки.

В документе также отмечается, что суд не считает убедительным объяснение WADA о задержке проверки допинг-пробы Валиевой.

Во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине 17 февраля Валиева несколько раз упала и в итоге осталась без медали. Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова поставила рекорд по количеству четверных прыжков в истории фигурного катания, но заняла лишь второе место. Это побудило ее эмоционально высказаться о намерении никогда больше не выходить на лед.

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Комментарии (5)

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Школьники, пойманные за курением за гаражами, более правдоподобные истории сочиняют
261896911
Американке допинг после хм... близости попал, оправдали. Что бы Вы сказали о её бойфренде?
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