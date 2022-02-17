Стало известно, где Валиева могла соприкасаться с запрещенным для спортсменов лекарством

Триметазидин дедушка фигуристки Камилы Валиевой принимал после операции на сердце. Лекарство он возил в машине.

Спортивный арбитражный суд опубликовал документы по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 17 февраля. Из объяснений родственников следует, что спортсменка намерено не принимала лекарство. Его в машине хранил дедушка Камилы, который регулярно возил ее на тренировки.

В документе также отмечается, что суд не считает убедительным объяснение WADA о задержке проверки допинг-пробы Валиевой.