Стало известно, где Валиева могла соприкасаться с запрещенным для спортсменов лекарством

Триметазидин дедушка фигуристки Камилы Валиевой принимал после операции на сердце. Лекарство он возил в машине.
Спортивный арбитражный суд опубликовал документы по делу российской фигуристки Камилы Валиевой 17 февраля. Из объяснений родственников следует, что спортсменка намерено не принимала лекарство. Его в машине хранил дедушка Камилы, который регулярно возил ее на тренировки.
В документе также отмечается, что суд не считает убедительным объяснение WADA о задержке проверки допинг-пробы Валиевой.
Во время произвольной программы на Олимпийских играх в Пекине 17 февраля Валиева несколько раз упала и в итоге осталась без медали. Анна Щербакова завоевала золото, Александра Трусова поставила рекорд по количеству четверных прыжков в истории фигурного катания, но заняла лишь второе место. Это побудило ее эмоционально высказаться о намерении никогда больше не выходить на лед.