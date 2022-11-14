«Неуместен для показа». Минкульт отозвал из кинотеатров фильм, в котором рассказывается о голоде в советской России

Картина «Голод» Александра Архангельского больше не будет показываться в кино, у нее отобрали прокатное удостоверение. В ленте шла речь об иностранной помощи в период голода в России.

В Министерстве культуры 14 ноября объяснили отзыв удостоверения тем, что на картину жаловались зрители. Фильм назвали неуместным для показа, так как в нем есть провокационная и шокирующая информация. «Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения», — добавили в Минкульте.