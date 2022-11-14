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    «Неуместен для показа». Минкульт отозвал из кинотеатров фильм, в котором рассказывается о голоде в советской России

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    Картина «Голод» Александра Архангельского больше не будет показываться в кино, у нее отобрали прокатное удостоверение. В ленте шла речь об иностранной помощи в период голода в России.

    В Министерстве культуры 14 ноября объяснили отзыв удостоверения тем, что на картину жаловались зрители. Фильм назвали неуместным для показа, так как в нем есть провокационная и шокирующая информация. «Всё это, по мнению зрителей, может вызвать острую негативную реакцию в обществе, в связи с чем принято решение об отзыве прокатного удостоверения», — добавили в Минкульте.

    Сам Архангельский, автор сценария, недоумевает и считает, что министерство совершило ошибку. «Голод» он считает фильмом просветительским и гуманистическим, никакой политической повестки сам он не вкладывал, а хотел лишь рассказать о том, что людям надо помогать.

    «Но когда политика заканчивается, её начинают искать всюду. Какие-то актуальные контексты напыляются, но это случайность. Там политического высказывания, кроме абстрактного гуманизма, что людям надо помогать, нет. Но выискать можно всё», — рассказал Архангельский изданию «Подъем».

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