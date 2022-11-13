Шольц высказал догадку, почему Путин не едет на G20

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление о том, что президент России Владимир Путин не собрался на саммит G20 в Индонезии. Возможно, господин Путин отменил поездку, поскольку на Бали ему пришлось бы столкнуться с критикой его политики, предполагает Шольц.
«Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20... Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была сформулирована многими странами мира. Наверное, поэтому он и не поедет»,— рассказал немецкий канцлер журналистам во Вьетнаме 14 ноября (цитата по «Коммерсанту»).
Он подчеркнул, что был бы счастлив, если бы Владимир Путин изменил своё решение и все же приехал был на саммит.
Кроме того, Шольц призвал российского лидера вывести войска с территории Украины и приступить к переговорам, не навязывая свои условия.
Напомним, делегацию России на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Путина не примет участие даже в онлайн-формате. Как пояснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, причина — плотный график президента и необходимость его нахождения на территории России. Президент Украины Владимир Зеленский также не поедет на саммит.