Шольц высказал догадку, почему Путин не едет на G20

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление о том, что президент России Владимир Путин не собрался на саммит G20 в Индонезии. Возможно, господин Путин отменил поездку, поскольку на Бали ему пришлось бы столкнуться с критикой его политики, предполагает Шольц.



«Было бы хорошо, если бы президент Путин поехал на саммит G20... Но тогда ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и всей критикой, которая была сформулирована многими странами мира. Наверное, поэтому он и не поедет»,— рассказал немецкий канцлер журналистам во Вьетнаме 14 ноября (цитата по «Коммерсанту»).

