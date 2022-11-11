Президент Путин не будет выступать на G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 ноября прояснил вопрос об участии российского лидера в саммите G20 на Бали. Владимир Путин не будет выступать, в том числе онлайн.



Решение о неучастии в G20 и АТЭС связано с графиком президента и необходимостью его нахождения в России, подчеркнул Песков.

Напомним, делегацию Россию на саммите G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Информация об участии Путина в онлайн-формате не подтвердилась. Президент Украины Владимир Зеленский также не поедет на саммит.





17-й саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября.