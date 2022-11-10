Зеленский не приедет на саммит G20 в Индонезию

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на остров Бали в Индонезии, где будет проходить саммит G20. Об этом 10 ноября сообщает портал DetikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана.





По его словам, Зеленский «будет занят внутренними делам Украины».

Также отвечающие за подготовку G20 чиновник уточнил, что и президент России Владимир Путин не приедет на саммит.

«Мы должны уважать их решения отсутствовать на саммит», — добавил он.

Ранее стало известно, что делегацию Россию на саммит G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

