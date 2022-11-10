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    Зеленский не приедет на саммит G20 в Индонезию

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    Президент Украины Владимир Зеленский не приедет на остров Бали в Индонезии, где будет проходить саммит G20. Об этом 10 ноября сообщает портал DetikBali со ссылкой на министра по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана.


    По его словам, Зеленский «будет занят внутренними делам Украины».

    Также отвечающие за подготовку G20 чиновник уточнил, что и президент России Владимир Путин не приедет на саммит.

    «Мы должны уважать их решения отсутствовать на саммит», — добавил он.

    Ранее стало известно, что делегацию Россию на саммит G20 в Индонезии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Семнадцатый саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября.

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