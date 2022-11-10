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    Неизвестные автоматчики похитили в Домодедово сумку с 4 млн долларов

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    Вооруженные автоматами мужчины похитили у двух граждан сумку, в которой лежали 4 млн долларов. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    По информации телеграм-канала Baza, потерпевшие прилетели из Киргизии. Наличные им нужны были для покупки бизнеса. Сообщается, что деньги исчезли буквально через две минуты после того, как иностранцы их задекларировали.

    Нападавшие приехали к аэропорту на похищенных Lexus и Toyota Land Cruiser. Позже автомобили нашли брошенными. В данный момент полиция разыскивает похитителей. Предположительно, скрылись они на Chevrolet Tahoe.

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