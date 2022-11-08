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    «Ведомости»: В Минобороны не поддержали увеличение срочной службы до двух лет

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    Минобороны РФ и администрация президента не поддержали предложение сенаторов и депутатов об увеличении срочной военной службы до двух лет. Российская власть хочет концентрироваться на качественной, а не количественной подготовке военных. Об этом 8 ноября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

    В начале ноября глава комитета Совфеда по обороне Бондарев сообщил о проведении консультаций по двухлетней срочной службе в армии. Также об увеличении срока службы в армии заявил и депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

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