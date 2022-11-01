Ремонт на газопроводе в Колпино завершён. «ПетербургГаз» рассказал подробности и показал воронку

По уточненной информации, на улице Севастьянова, 24, во время проведения БСК испытаний на прочность реконструируемого газопровода «произошла разгерметизация подземного газопровода, находящегося в ремонте с выходом воздуха», и оказалась повреждена продувочная свеча на действующем газопроводе, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».

«ПетербургГаз» 1 ноября рассказал подробности происшествия в Колпино. Как и писала «Фонтанка» , работы на газопроводе велись в рамках контракта строительной компанией ООО «Бюро Строй Консалт» (БСК).

«В 5:50 ремонтные работы завершены. На газоснабжение населения инцидент не повлиял. Все работы были застрахованы. Возмещением ущерба будет заниматься подрядная организация», — отмечается в сообщении.



Как выяснила накануне «Фонтанка», «ПетербургГаз» заключил контракт с БСК в середине 2021 года на 122 млн рублей. Объект — «ГРП высокого давления «Лагерное шоссе» с комплексом газопроводов, перевод газопровода среднего давления в режим работы до 1,2 Мпа».



Вечером 31 октября в ЖК «Новое Колпино» прозвучал звук взрыва, десятки машин получили повреждения: вмятины на кузовах и дыры в стёклах. Люди не пострадали. Местные жители рассказывали, что чувствовался острый запах газа. «ПетербургГаз» назвал предположительную причину — разгерметизация газопровода среднего давления. На месте ЧП осталась воронка глубиной 4 метра и шириной 10 метров. Её видно на фотографиях «ПетербургГаза».

