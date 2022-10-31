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    Очевидцы: В колпинском ЖК пострадало минимум 30 машин

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    В ЖК «Новое Колпино», где был слышен звук взрыва, специальные службы закрыли въезд и выезд. Об этом 31 октября рассказывают в соцсетях очевидцы.

    По их словам, пострадало не меньше тридцати машин. Вокруг машин, у которых разбиты стекла и повреждены капоты, валяются куски камней и кирпичей. «Полиция, МЧС, пожарные на месте. Дальше дома 28/1 по Севастьянова, как говорят жильцы, не пропускают.

    Мегаполис|ДТП и ЧП|Санкт-Петербург

    Взрыв, скорее всего, за домом 28/1», — пишут местные жители во «ВКонтакте».

    Ранее очевидцы сообщали, что у машин возле ЖК разбиты стекла, на улице чувствуется сильный запах газа.

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