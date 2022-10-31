Жителей ЖК «Новое Колпино» выгнал на улицу звук взрыва. У автомобилей разбиты стекла

Жители ЖК «Новое Колпино» на улице Севастьянова, а также жители домов на соседних улицах вечером 31 октября слышали громкий звук, похожий на звук взрыва. На видеозаписях, которые выкладывают очевидцы, видны автомобили с разбитыми стеклами.
Очевидцы в паблике ЖК говорят, что на улице чувствуется сильный запах газа. На место стягиваются автомобили оперативных служб.
В пресс-службе администрации Колпинского района корреспонденту «Фонтанки» заявили, что не могут «ни подтвердить, ни опровергнуть» случившееся.