После происшествия на газопроводе в Колпино в земле осталась 10-метровая воронка

Воронка глубиной около 4 метров и диаметром 10 метров образовалась после разгерметизации газопровода на улице Севастьянова в Колпино. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 ноября.



Районная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия. На место выезжал прокурор Андрей Федоров.



«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства при исполнении ответственными должностными лицами обязанностей по контролю и содержанию объекта газовой инфраструктуры, а также обеспечению безопасности его использования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

