После происшествия на газопроводе в Колпино в земле осталась 10-метровая воронка

Воронка глубиной около 4 метров и диаметром 10 метров образовалась после разгерметизации газопровода на улице Севастьянова в Колпино. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 ноября.
Районная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия. На место выезжал прокурор Андрей Федоров.
«Надзорное ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства при исполнении ответственными должностными лицами обязанностей по контролю и содержанию объекта газовой инфраструктуры, а также обеспечению безопасности его использования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.
Громкий звук, похожий на взрыв, напугал и выгнал на улицу жителей ЖК «Новое Колпино» на улице Севастьянова накануне вечером. Очевидцы сообщали, что в воздухе стоит сильный запах газа. На видео попали десятки машин с пробоинами в стеклах и вмятинами на кузове.