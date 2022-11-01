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    После происшествия на газопроводе в Колпино в земле осталась 10-метровая воронка

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    25 комментариев

    Воронка глубиной около 4 метров и диаметром 10 метров образовалась после разгерметизации газопровода на улице Севастьянова в Колпино. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 ноября.

    Районная прокуратура уже начала проверку по факту происшествия. На место выезжал прокурор Андрей Федоров.

    «Надзорное ведомство проверит соблюдение требований федерального законодательства при исполнении ответственными должностными лицами обязанностей по контролю и содержанию объекта газовой инфраструктуры, а также обеспечению безопасности его использования», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

    Громкий звук, похожий на взрыв, напугал и выгнал на улицу жителей ЖК «Новое Колпино» на улице Севастьянова накануне вечером. Очевидцы сообщали, что в воздухе стоит сильный запах газа. На видео попали десятки машин с пробоинами в стеклах и вмятинами на кузове.

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    ЛАЙК3
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ27
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 25

    своих не бросаем01 Ноя 2022 в 10:11
    хороший ремонт и прораб конкурсы устраивает интересные
    +3−0
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