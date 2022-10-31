В Колпино, где слышали громкий хлопок, произошла разгерметизация газопровода

Причиной хлопка в Колпино, по предварительной информации, могла стать разгерметизация газопровода среднего давления, которая наступила при проведении пневматических испытаний. Об этом «Фонтанке» 31 октября сообщили в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».
До ближайшего жилого дома от газопровода более 150 метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.
Речь может идти о газопроводе среднего давления, который расположен на глубине 2–2,5 метра. Судя по комьям земли на видео, почву разбросало от подземного удара.
Громкий звук, похожий на взрыв, выгнал на улицу жителей ЖК «Новое Колпино» на улице Севастьянова. Очевидцы сообщают, что в воздухе стоит сильный запах газа. На видео видны десятки машин с пробоинами в стеклах и с поврежденными капотами.