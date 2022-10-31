В Колпино, где слышали громкий хлопок, произошла разгерметизация газопровода

Причиной хлопка в Колпино, по предварительной информации, могла стать разгерметизация газопровода среднего давления, которая наступила при проведении пневматических испытаний. Об этом «Фонтанке» 31 октября сообщили в пресс-службе ГРО «ПетербургГаз».



До ближайшего жилого дома от газопровода более 150 метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.



Речь может идти о газопроводе среднего давления, который расположен на глубине 2–2,5 метра. Судя по комьям земли на видео, почву разбросало от подземного удара.