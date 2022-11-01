В районе хлопка в Колпино ранее шли работы по реконструкции газопровода

Разгерметизация газопровода в Колпино, которая вечером 31 октября выгнала на улицы жителей соседнего жилого комплекса, произошла в районе, где ранее шли работы на сети. Если конкретно — по переводу газопровода из режима среднего давления — в режим высокого.



На совпадение обратили внимание собеседники «Фонтанки» в энергетическом блоке. Конкретный объект они не называли, но, судя по адресу происшествия, речь может идти о контракте «ПетербургГаза», который он заключил в середине 2021 года на 122 млн рублей. Подрядчик — ООО «Бюро Строй Консалт» (БСК). Объект — «ГРП высокого давления «Лагерное шоссе» с комплексом газопроводов, перевод газопровода среднего давления в режим работы до 1,2 МПа». Контракт — в стадии исполнения.