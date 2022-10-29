Разогнуть спину. 13-летней Алине срочно требуются дорогие операции на позвоночнике

У Алины обнаружили редкое генетическое заболевание, которое поражает внутренние органы и ткани. У девочки уже сильное искривление позвоночника, влияющее на работу сердца и лёгких. Врачи настаивают на скорейшей операции. Но квоты расписаны на год вперёд, а состояние Алины не позволяет ждать. Заплатить за лечение у семьи нет возможности.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.



Алина Агакишиева, 13 лет.

Кифосколиоз 4-й степени.

Спасут этапные операции. Стоимость — 1 104 842 рублей.



«Пять лет назад у дочки внезапно заболела спина, ей диагностировали сколиоз. Курсы массажа и ЛФК помогли справиться с острой болью, но после дополнительного обследования врачи выявили настоящую причину заболевания.

У Алины с детства на теле были темные пятна, я думала, что это такая пигментация, но оказалось, что у дочки развивался нейрофиброматоз. Это тяжёлое генетическое заболевание, при котором образуются доброкачественные опухоли, поражающие внутренние органы и ткани.



У Алины уже выявлено сильное S-образное искривление позвоночника, угол искривления достиг 92 градусов, что соответствует 4-й степени сколиоза. Сдавливаются внутренние органы, в первую очередь сердце и лёгкие. Ношение корсета и курсы реабилитации, к сожалению, не помогли. Алине становится хуже: она тяжело дышит и быстро устаёт от минимальной нагрузки, усилилась боль в спине, появился горб, дочка перестала расти.

Чтобы выпрямить позвоночник и избежать тяжёлых осложнений, нужна срочная операция. Врачи петербургской клиники готовы нам помочь, но квоты расписаны на год вперед. Состояние Алины не позволяет откладывать лечение, а оплатить его мы не в силах — у нас нет таких денег. Прошу вас, помогите спасти дочку!» Регина Агакишиева, Саратовская область.



Андрей Першин, заместитель главного врача по хирургии Научно-исследовательского института фтизиопульмонологии (Санкт-Петербург):

«У Алины прогрессирующий кифосколиоз 4-й степени на фоне нейрофиброматоза. Из-за риска развития неврологических нарушений девочке необходима безотлагательная двухэтапная хирургическая коррекция деформации позвоночника — вытяжение позвоночника путём наложения гало-аппарата, затем его фиксация в максимально правильном положении с помощью специальной металлоконструкции».



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Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.



Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

