Как быстро выучить грузинский, армянский, турецкий: 10 советов

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Релокация за пределы страны заставила многих россиян задуматься об изучении новых языков. Если с английском всё более-менее понятно, то как быть с менее популярными для изучения турецким, армянским, грузинским? Где заниматься бесплатно, с чего начать и сколько времени придется потратить? «Фонтанка» узнала у преподавателей.

С чего начать изучение

Для начала стоит определить цели. «Корабль без пункта назначения будет дрейфовать в море, пока матросы не перемрут. Зачем вам нужен язык? Купить кофе? Открыть карту в банке? Сдать на права? Сядьте и пропишите», — говорит преподаватель английского Иван Галдин.



К примеру, если вы попали в новую страну и язык вам нужен, чтобы выжить, самостоятельно освойте базовые разговорные фразы: «я хочу…», «сколько стоит…». Тогда при помощи них и языка жестов вы точно сможете решать самые простые бытовые задачи.

После этого смело беритесь за изучение лексики и фраз по основным бытовым темам. Их примерный список: самопрезентация, хобби, увлечения, работа, еда, кафе и рестораны, одежда, погода, отели, город, — перечисляет учитель английского Иван Кустов.

Вы можете расширить этот перечень за счет тех вопросов, которые нужно решать непосредственно вам. Попробуйте освоить темы, связанные с ремонтом машины, здоровьем, оформлением определенных документов или поиском работы.



Как выучить язык быстрее

По просьбе «Фонтанки» учителя английского, армянского, грузинского и турецкого языков поделились советами о том, как ускорить процесс изучения.

Приобретите разговорник или самоучитель

Вы наверняка найдете в местном магазине или в интернете книгу со списком базовых фраз и слов, говорит преподавательница армянского Марина Саргсян. К примеру, на этом сайте собраны полезные выражения на десятках языков.

Бесплатные учебники можно обнаружить на официальных сайтах иностранных министерств образования. Такие, например, есть на правительственных ресурсах Грузии — они разработаны специально для иноязычных учеников и подходят как для продвинутых, так и для начинающих, делится преподаватель грузинского Давид Таварткиладзе.



Узнавайте новые слова у носителей и записывайте за ними



Выносите пользу из любой бытовой ситуации, в которой оказываетесь. Записывайте фразы, услышанные вами от местных, или просите их подсказать вам, как называется увиденное вами в магазине яблоко или проехавшая мимо машина.

Как только немного освоитесь, начните общаться с местными — хотя бы по переписке. Вы можете найти носителей языка в соцсетях, на ресурсах знакомств, на специализированном сайте для международного общения и в сообществах полиглотов.



Не переставайте повторять материал

Постоянное повторение пройденного материала — ключевая вещь в изучении языка. Только так можно сформировать активный лексический запас. «Допустим, вчера вы проходили тему погоды, а сегодня тему одежды. Заставляйте себя использовать пройденную на прошлом уроке лексику в новой теме. Говорите: «Сегодня идет дождь, поэтому я надену дождевик», — советует Иван Кустов.

Если такой креатив вызывает у вас сложности, поступите проще: выписывайте важные слова и выражения в словарик и читайте по несколько раз в день. «Через пять дней запомните», — уверяет Марина Саргсян.



Учитесь думать на новом языке

Даже если ваши знания пока минимальны, произносите про себя простые фразы. Когда с утра готовите завтрак, скажите на иностранном: «Я хочу чашку кофе», и порассуждайте на эту тему «Я люблю кофе. Я пью его каждый день». Так вы постепенно приучите себя думать на новом языке, уверен Иван Кустов.

И вообще учите слова в контексте — чтобы иметь возможность сразу же применять их на практике, рекомендует Давид Таварткиладзе. «Например, запоминайте не отдельно «хачапури», а «я ем хачапури», «хачапури — вкусный», — приводит пример он.



Смотрите фильмы, сериалы и слушайте песни на иностранном

Все преподаватели рекомендуют смотреть фильмы на иностранном даже начинающим. Ведь вы всегда можете включить русские субтитры или замедленный режим проигрывания. Материалы практически на любом языке легко найти в YouTube.

«Если вы не понимаете, что происходит в турецком фильме, выберите кино, которое вы хорошо знаете — предположим, «Гарри Поттер» или «Властелин колец», — и посмотрите его в турецкой озвучке», — советует учитель турецкого Полина Шипицына.

Давид Таварткиладзе для начинающих рекомендует «Свинку Пеппу» на грузинском с русскими субтитрами. Еще можно попробовать разбирать по словам тексты грузинских песен — к примеру, Tbiliso, Chito-Gvrito или группы Mgzavrebi.

Запишитесь на курсы или наймите репетитора

Освоить одни языки для русскоязычного человека сложнее, чем другие. К непростым относится и турецкий, уверена Полина Шипицына. «В данном случае новый язык — это целый новый мир, и разобраться в нем самостоятельно — во всяком случае поначалу — невозможно. Лучше хотя бы начать заниматься с преподавателем. Потом, дойдя до какого-то определенного уровня, можно перейти к самостоятельному обучению», — говорит она.



Постарайтесь найти бесплатные курсы в городе, где находитесь. В Ереване Марина Саргсян советует искать их в «Доме Москвы» и в представительстве Россотрудничества.

Не игнорируйте грамматику и словообразование

Без этого вы не сможете продвинуться в обучении. К примеру, чтобы уметь элементарно рассказать о себе или о чем-то попросить окружающих на турецком, нужно знать четыре времени: прошедшее, настоящее, будущее и то, которое в этом языке используется для просьб. Придется освоить и правила обозначения принадлежности существительных, которые сильно отличаются от наших, отмечает Полина Шипицына.

В случае с грузинским знание словообразования поможет вам пополнить лексический запас. «В именительном падеже слова могут заканчивать только на гласную. Поэтому, если заимствованное слово заканчивается на согласную, мы добавляем к нему гласную «и». Например, «студент» на грузинском — «студенти», «менеджер» — «менеджери», турист — «туристи», — делится Давид Таварткиладзе.



Вы можете запомнить универсальные правила: например, все гласные в грузинском не делятся на ударные и неударные и звучат одинаково. А также то, что ударение в грузинских словах падает на первый слог — если в нем меньше трех слогов.



Уделяйте время произношению

Один неверно произнесенный звук — и иностранец услышит от вас совсем не то, что вы имели в виду. Фонетике лучше учиться с самого начала.

Давид Таварткиладзе для этого советует использовать учебные тексты, сопровождающиеся аудиозаписью. Принцип такой: сначала слушаете только звук, затем под запись читайте текст про себя, а потом — вслух.

И не переживайте, если встретите незнакомые звуки. Даже непривычную нам грузинскую гортанную «х’» можно освоить, если долго практиковаться.

Пользуйтесь словарями, а не онлайн-переводчиками

По мере изучения языка постепенно отучайтесь переводить новые слова на русский. Гораздо полезнее запоминать их значение — это позволит вам мысленно конструировать предложения на языке, а не переводить их.

К примеру, увидев новое слово, вы можете изучить, как оно употребляется в контексте. Это легко сделать с помощью сервиса Reverso Context. Либо воспользуйтесь толковыми словарями.

Обращайтесь к современным сервисам и технологиям

Существует множество способов упростить изучение языка. С помощью сервиса Quizlet вы сможете сами создать для себя упражнения с карточками — чтобы быстрее запомнить новую лексику и фразы. На сайте Memrise удобно обучаться с помощью игр на память. А на Reddit вы найдете сборник форумов, посвященных изучению самых разных языков мира, — здесь, например, обсуждают казахский, а тут — финский.



Вы наверняка легко найдете и специализированные группы в соцсетях. В этом сообществе изучающих турецкий периодически публикуют подборки фильмов, полезных фраз и наборов лексики.

За сколько времени можно выучить язык

Если заниматься 2–3 раза в неделю, выучить новый язык на базовом уровне (А2 в международной классификации) можно в среднем за 5–6 месяцев. В этом сходятся все опрошенные «Фонтанкой» преподаватели. Если вы живете в стране носителей или можете тратить больше времени на изучение — срок получится сократить.

