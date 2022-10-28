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    «Ведомости»: Zoom отключает российские вузы от платных аккаунтов

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    11 комментариев

    Американский сервис видеоконференцсвязи Zoom закрывает российским клиентам доступ к платным аккаунтам. Как сообщают 28 октября «Ведомости» со ссылкой на источники, речь идет о вузах.

    Издание пообщалось с российскими разработчиками сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) и источником в отечественном интеграторе. Один из них рассказал о «крупном вузе», которому платформа якобы отключила лицензию, оплаченную до ноября. По данным портала госзакупок, это может быть казанский филиал Российского государственного университета правосудия.

    Также, отмечает издание, с этой проблемой столкнулись Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.

    Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин полагает, что в России достаточно и своих ресурсов, поэтому с уходом Zoom ничего страшного не случится. Он отметил, что госкомпании перестали пользоваться платным Zoom еще в прошлом году, а теперь от него начинают отказываться в крупном бизнесе и промышленности.

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    Комментарии 11

    alexpv28 Окт 2022 в 12:32
    Да не нужны нам все эти современные удобства. Пол России в туалет на улицу в дырку бегает. Обойдемся и проводным телефоном с дисковым номеронабирателем. Вот церквей и храмов надо побольше, их не хватает для развития страны)
    +5−0
    Kit.28 Окт 2022 в 11:55
    Интересно, если Российскому государственному университету правосудия кто-то из его бывших студентов оплатит зум-аккаунт из-за границы, станет ли российское правосудие иностранным агентом?
    +5−0
    Dud28 Окт 2022 в 11:38
    - закрылся "Макдональдс"...

    28.10.22 - "АЙ! Какая беда-неудача...."
    +0−2
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