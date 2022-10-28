«Ведомости»: Zoom отключает российские вузы от платных аккаунтов

Американский сервис видеоконференцсвязи Zoom закрывает российским клиентам доступ к платным аккаунтам. Как сообщают 28 октября «Ведомости» со ссылкой на источники, речь идет о вузах.
Издание пообщалось с российскими разработчиками сервисов видеоконференцсвязи (ВКС) и источником в отечественном интеграторе. Один из них рассказал о «крупном вузе», которому платформа якобы отключила лицензию, оплаченную до ноября. По данным портала госзакупок, это может быть казанский филиал Российского государственного университета правосудия.
Также, отмечает издание, с этой проблемой столкнулись Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.
Исполнительный директор ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин полагает, что в России достаточно и своих ресурсов, поэтому с уходом Zoom ничего страшного не случится. Он отметил, что госкомпании перестали пользоваться платным Zoom еще в прошлом году, а теперь от него начинают отказываться в крупном бизнесе и промышленности.