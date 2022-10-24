История с «грязной бомбой» и призывы «топить украинских детей»: новости вокруг СВО за 24 октября

Минобороны РФ подробно отчиталось о возможной провокации с «грязной бомбой» Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 24 октября.

Минобороны высказалось по поводу «грязной бомбы»



Минобороны России высказалось по информации о планировании Киевом провокации с подрывом «грязной бомбы», или маломощного ядерного боеприпаса. В ведомстве заявляют, что киевские власти планируют замаскировать подрыв такого боеприпаса под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности с высокообогащенным ураном в качестве заряда.

«Грязная бомба» — самый простой вариант радиологического оружия. Она состоит из контейнера с радиоактивными изотопами и заряда взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большой площади. Отличие от ядерной («чистой») бомбы заключается в том, что взрыв ядерной бомбы не вызывает долгосрочного заражения местности. Кроме того, даже подрыв ядерного боеприпаса средней силы вызовет лишь локальное радиоактивное пятно на минимальном по площади участке местности.



— Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга в Европе с последующим обвинением России в применении тактического ядерного оружия, — заявили в Минобороны.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать «грязную бомбу», и власти предприняли необходимые шаги для постановки этого вопроса в международных структурах.

Физик-ядерщик Дмитрий Горчаков сомневается, что такое оружие вообще будет использовано.

— Грязная бомба — это условное название оружия террористов, это не то, что стоит у кого-то на вооружении. Это просто боеприпас, который позволяет взорвать и распылить какое-то радиоактивное вещество — загрязнить какую-то территорию или скопление людей, потому и «грязная». О нем слухов больше, чем реальности, — объясняет эксперт. — Никто никогда такое не делал, по крайней мере сознательно. т.е., по большому счету, достаточно взять любой радиоактивный материал, который есть на любом ядерном объекте, и начинить им боеприпас. Эффективности будет почти ноль, потому что потребуется много радиоактивного материала, чтобы получить серьезный выброс. Больше вопрос психологии: все этого испугаются, даже взрывать не надо. Сам факт наличия на Украине большого количества ядерных установок, из которых теоретически можно взять ядерные материалы, ни о чем не говорит. В России еще больше ядерных установок.



Ранее в Минобороны сообщали, что Сергей Шойгу созвонился с министрами обороны Турции, Франции, Великобритании и США. В ряде разговоров Шойгу поделился с коллегами предположением о том, что Украина готовит провокацию с применением «грязной бомбы».

Следком заинтересовался высказываниями журналиста Красовского. Он призвал топить украинских детей Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям проверить высказывания ведущего RT Антона Красовского, призвавшего в эфире топить и сжигать украинских детей. Фраза прозвучала в авторской программе Красовского «Антонимы», на которой гостем был писатель Сергей Лукьяненко. В эфире Лукьяненко рассказал, что в 1980 году, когда ему было 12 лет, он оказался на Украине и столкнулся с антирусскими высказываниями сверстников. В ответ на это Красовский заявил:

— Прям топить этих детей надо. Сказал, что москали оккупировали, сразу бросаешь в реку с бурным течением.

Позднее телеканал RT остановил сотрудничество с Красовским. Об этом сегодня написала в телеграм-канале главный редактор телеканала Маргарита Симоньян. Как отметила Симоньян, высказывание журналиста «дико и омерзительно», но у Красовского есть шанс объясниться, «каким временным помешательством» были вызваны его слова. Красовский в свою очередь написал, что ему «неловко», потому что он «не увидел этой границы про детей».

Заседание координационного совета Во вторник, 25 октября, президент России Владимир Путин проведет онлайн-заседание координационного совета по обеспечению потребности войск на спецоперации. С докладами о своей работе выступят премьер-министр Михаил Мишустин (глава координационного совета) и мэр Москвы Сергей Собянин.

Михаил Мишустин рассказал о составе координационного совета. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны и ряд других вопросов, в том числе за вещевое имущество военнослужащих. Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой основы, а также обобщать информацию. Также в совете будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры. Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями и питанием военных.

Указ о создании координационного совета Владимир Путин подписал на прошлой неделе, а его создание было анонсировано во время заседания Координационного совета 19 сентября. Тогда же в четырех новых регионах РФ было объявлено военное положение.

Правительство выделило деньги на медосмотр детей из новых регионов РФ Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353 миллионов рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч детей. Субсидии будут направлены Национальному медицинскому исследовательскому центру здоровья детей Минздрава России. Источником средств станет резервный фонд правительства. В Херсоне формируют территориальную оборону В Херсоне начинается формирование территориальной обороны, в нее могут вступить все мужчины, оставшиеся в городе, сообщила администрация региона. — Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города, — говорится в тексте, опубликованном в Telegram-канале региональной администрации.

Ранее херсонская администрация призвала мирных жителей немедленно покинуть город из-за напряженной ситуации на фронте и «повышенной опасности массированных обстрелов города».