«Всем освобожденным оказывается помощь». В Минобороны РФ заявили об обмене пленными с Украиной

Россияне вернулись домой из украинского плена, среди них моряки. Об этом 17 октября заявили в Минобороны РФ.
Омбудсмен Москалькова Татьяна
«17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года», — сообщает ведомство.
Там добавили, что всем освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь. Вскоре их доставят в медучреждения Москвы, где они пройдут лечение и реабилитацию.
Украине по обмену передали 108 военнослужащих-женщин.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что обмен произошел по формуле «110 на 110».