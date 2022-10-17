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    «Всем освобожденным оказывается помощь». В Минобороны РФ заявили об обмене пленными с Украиной

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    Россияне вернулись домой из украинского плена, среди них моряки. Об этом 17 октября заявили в Минобороны РФ.

    Омбудсмен Москалькова Татьяна

    «17 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 110 российских граждан, среди которых 72 российских моряка с гражданских судов, удерживавшихся киевским режимом с февраля 2022 года», — сообщает ведомство.

    Там добавили, что всем освобожденным оказывается медицинская и психологическая помощь. Вскоре их доставят в медучреждения Москвы, где они пройдут лечение и реабилитацию.

    Украине по обмену передали 108 военнослужащих-женщин.

    Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что обмен произошел по формуле «110 на 110».

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