Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной. Среди них 80 гражданских моряков

Россия и Украина в понедельник проводят обмен пленными по формуле «110 на 110». Об этом 17 октября заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.



По его словам, Киеву отдают «в основном женщин». Тогда как в Россию вернутся «80 гражданских моряков, которых держали в заложниках», 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ.



13 октября Минобороны РФ сообщило о возвращении 20 российских военнослужащих в результате обмена пленными. В конце сентября домой вернулись 55 пленных военных РФ, а также Киев передал оппозиционера Виктора Медведчука.

