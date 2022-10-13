    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 10

    2 м/с, ю-з

    767мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd63.76eur62.59
    ТЕМА ДНЯ

    Сколько времени готовят мобилизованных

    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ подтвердило новый обмен пленными с Украиной

    3892

    20 российских военнослужащих вернулись в результате обмена пленными с Украиной. Об этом 13 октября заявили в Минобороны РФ.

    «В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — сказано в сообщении.

    Как уточнили в ведомстве, сейчас военным оказывается психологическая и медицинская помощь. Их в скором времени доставят в медучреждения для лечения и реабилитации.

    Последний раз российская сторона сообщала об обмене пленными с Украиной в конце сентября. Тогда были возвращены 55 военнослужащих РФ. Говорилось о том, что среди пленных, которых получила Россия, оказался украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close