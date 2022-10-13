Минобороны РФ подтвердило новый обмен пленными с Украиной

20 российских военнослужащих вернулись в результате обмена пленными с Украиной. Об этом 13 октября заявили в Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса по обмену сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 20 российских военнослужащих», — сказано в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, сейчас военным оказывается психологическая и медицинская помощь. Их в скором времени доставят в медучреждения для лечения и реабилитации.
Последний раз российская сторона сообщала об обмене пленными с Украиной в конце сентября. Тогда были возвращены 55 военнослужащих РФ. Говорилось о том, что среди пленных, которых получила Россия, оказался украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук.