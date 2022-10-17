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    В Петербурге прибыла вода в Неве. Дамбу закрывают

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    Погода в Петербурге угрожает наводнением. В ночь на понедельник на дамбе начали закрывать затворы.

    официальный канал Дирекции КЗС

    «В целях предотвращения подъема уровня воды, близкого к критическим отметкам, по распоряжению ЦУКС ГУ МЧС по СПб частично задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений», — сообщается в телеграм-канале КЗС.

    Затворы водопропускных сооружений В-1 — В-6 и судопропускного сооружения С-2 закрыли 17 октября в 03:55. Однако Кронштадтский корабельный фарватер открыт: затвор судопропускного сооружения С-1 не задействован.

    За полчаса, с 04:30 до 05:00, уровень воды на посту у Горного института поднялся на 12 см, с 57 до 69 см. Однако затем начал снижаться — по данным на 05:30, он составляет 64 см.

    Напомним, вчера вечером в связи с усилением ветра и опасностью штормового нагона в Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности.

    Предыдущий раз дамбу в городе закрывали 6 октября. Однако тот шторм больше попугал, чем поломал. Более разрушительным стал первый, 3–4 октября, он свалил под сотню деревьев.

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