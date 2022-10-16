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    За шаг до катастрофы. В Петербурге обьявлен оранжевый уровень погодной опасности

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    Третий из четырех возможных уровней опасности обьявил для Петербурга и Ленобласти Гидрометцентр. Начало в полночь.

    О решении Гидрометцентра сообщает Смольный, ранее о сильном ветре в понедельник 17 октября предупредили и в МЧС. По данным синоптиков, штормить будет сутки — до полуночи уже 19-го октября, по крайней мере на этот срок действует предупреждение.

    Фото: Скриншот с сайта Гидрометентра
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    Ожидается ветер порывами до 20 метров в секунду в Ленобласти и до 18 в городе, велика угроза нагонного наводнения. Пока что сообщений о намерении закрыть дамбу от дирекции комплекса защитных сооружений не поступало.

    Оранжевый уровень опасности означает, что есть «вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба». Выше только красный, при котором погода очень опасна и велика вероятность катастрофы.

    Фото: Скриншот с сайта Гидрометентра

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