Бизнес — на паузу. Что власти предлагают мобилизованным предпринимателям делать с кредитами, арендой и госконтрактами

Фото: Алексей Танюшин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Придется ли индивидуальному предпринимателю закрывать бизнес, если его мобилизуют, и как платить налоги из зоны боевых действий — «Фонтанка» собрала ответы на эти и другие вопросы, касающиеся призыва предпринимателей, на основе информации правительственного портала «Объясняем.РФ».

Нужно ли мне закрывать бизнес, если меня мобилизовали?

Сейчас по закону военнослужащие не имеют права заниматься предпринимательством, но ликвидировать бизнес и закрывать ИП преждевременно. В Госдуму внесен законопроект, который позволяет призванным на службу по мобилизации оставаться владельцами своего бизнеса, а также передавать его в доверительное управление. Это касается индивидуальных предпринимателей и учредителей компаний, которые одновременно являются их руководителями.



Как платить страховые взносы, налоги и аренду?

Сроки уплаты налогов и страховых взносов для мобилизованных предпринимателей продлят. Они получат возможность без каких-либо штрафов расторгнуть договоры аренды тех объектов, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, или отложить выплаты по ним.

Как быть с кредитами?

Мобилизованные военнослужащие и члены их семей уже могут оформить кредитные каникулы. Подробнее о том, как это сделать, мы писали здесь. Причем, если в семье несколько кредитов, оформить отсрочку до конца службы можно по каждому из них, включая займы, выданные ИП на развитие бизнеса. Кредиторы в такой услуге отказать не могут, а если заемщик столкнулся с отказом, ему следует жаловаться в Банк России.



Сейчас готовится законопроект, который даст право воспользоваться кредитными каникулами на таких же условиях юрлицам, где учредитель организации одновременно является ее руководителем. Также для них рассматривается возможность отсрочки лизинговых платежей.

Прервать каникулы можно в любое время, сообщив об этом кредитору. Или же их можно не прерывать и параллельно вносить посильные платежи. Это позволит сократить сумму основного долга и снизить проценты.

Что делать тем, кто исполняет госконтракт или получил грант?



Если поставщик из-за мобилизации не может качественно и в срок выполнить госконтракт (потому что призван он сам или сотрудники его организации), условия такого договора можно будет изменить по соглашению сторон. С бизнесменов не будут взыскивать неустойки и не станут включать их в реестр недобросовестных поставщиков. Это касается всех контрактов, которые будут заключены до конца 2023 года.



Условия по грантам, в частности по социальным и предназначенным для молодых предпринимателей, будут пересмотрены. Если бизнесмен уже получил грант, он сможет приостановить исполнение обязательств по нему без штрафов или вернуть всю сумму субсидии.



Если получатель гранта призван, он может рассчитывать на смягчение требований, которые предъявляются к реализации его проекта. «После завершения мероприятий по частичной мобилизации» получатели грантов смогут заключить дополнительное соглашение, скорректировать сроки и результаты, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

Лицензии и аккредитации

Если по лицензии на предприятии требуется наличие сотрудников с определенной квалификацией, а они мобилизованы, то такая организация не будет считаться нарушителем.



Имеющиеся у организации лицензии, аттестаты и разрешения продлят в упрощенном порядке. Часть из них — автоматически.

