Мобилизованным положены кредитные каникулы. Как это работает

Фото: Сафрон Голиков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Госдума в трех чтениях приняла законопроект о кредитных каникулах для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине. Проекту остается пройти рассмотрение Совета Федерации и президента. Документ вступит в силу после официального опубликования.

Рассказываем, кто может получить кредитные каникулы и как это сделать, а также о том, в каких случаях банки спишут долги мобилизованных заёмщиков и их близких.

Кто может подать заявление на кредитные каникулы?

Гражданин, который взял ипотеку, любой потребительский кредит или микрозаём до мобилизации или участия в боевых действиях на Украине.

Участники спецоперации, служащие по контракту в вооруженных силах, войсках национальной гвардии, в других организациях и органах, в том числе добровольцы. Члены их семей по своим ранее взятым кредитам и займам. К ним относятся супруги, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими совершеннолетия, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, лица, находящиеся на иждивении военнослужащих (п. 5 ст. 2 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»).

Сколько будет действовать отсрочка? Каникулы даются на срок службы по контракту или участия в боевых действиях плюс еще на 30 дней после этого. Льготный период продлевается, пока заемщик находится в стационарах больниц или госпиталей для излечения увечий и болезней, полученных во время выполнения боевых задач.

Срок возврата кредита продлевается автоматически как минимум на срок каникул так, чтобы после льготного периода размер ежемесячных платежей остался прежним, каким он был до начала каникул.



Заявку на кредитные каникулы можно оформить до конца 2023 года. Что для этого нужно сделать? Обратиться в банк, микрофинансовую организацию (МФО) или к другому профессиональному кредитору по телефону или любым другим способом, который указан в кредитном договоре — например по обычной или электронной почте.

К обращению можно приложить документы, подтверждающие участие в боевых действиях. Главный документ — это подписанный контракт по форме Минобороны. Его подписывают все — и мобилизованные, и добровольцы.



Если заемщик не может этого сделать, кредитор сам запросит документы в Минобороны или другом ведомстве, которые обязаны дать ответ в течение семи дней. Также банк может запросить документы у заемщика позднее. В этом случае военнослужащий должен будет предоставить их после окончания службы.

Членам семьи военнослужащего при подаче заявления на кредитные каникулы нужно будет документами подтвердить родство.

Как узнать, что заявка одобрена? Банк или другой кредитор должен рассмотреть обращение в течение 10 дней. Если при проверке не подтвердится, что человек действительно был мобилизован или участвует в боевых действиях, ему откажут. Если все подтвердилось, придет положительный ответ.



Если заявка одобрена, каникулы начинают действовать с момента подачи обращения или с даты, которую в обращении указал заемщик. Если у него уже есть действующие кредитные каникулы, они прекращаются и начинаются новые.

Если в течение 15 дней человек не получил ни подтверждения, ни отказа, это значит, что его кредитные каникулы одобрены и начинают действовать с момента подачи заявления. Заемщику придет новый график платежей до завершения кредитных каникул.

Что дают каникулы? Пока они продолжаются, заемщику не будут начислять штрафы и пени за просрочку платежей. Если просрочка уже есть — взыскание задолженности или ипотечного жилья приостановят.



Но от процентов каникулы не спасают. Они продолжат начисляться по: потребительским кредитам и кредитным картам — в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита https://cbr.ru/statistics/bank_sector/psk/, установленного Банком России на дату обращения за каникулами, но не выше процентной ставки по договору;

ипотеке — по ставке, определенной договором, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме — то есть с каждым месяцем проценты будут меньше. При каких условиях долги по кредитам спишут? Кредиты и микрозаймы военнослужащего и членов его семьи должны быть списаны в двух случаях: если человек умер или получил инвалидность 1-й группы.

В тексте закона сказано, что эта норма распространяется на «правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года». Неясно, что имели в виду депутаты под правоотношениями — заключение кредитных договоров или наступление смерти или инвалидности.

Признать гражданина инвалидом должны «в порядке, установленном законодательством». Причинную связь между ранением, травмой, контузией или заболеванием и смертью военнослужащего или признанием его инвалидом 1-й группы устанавливают военно-врачебная комиссия или федеральное учреждение медико-социальной экспертизы.



А как быть с пропавшими без вести? В новом законопроекте об этом ничего не сказано. Есть процедура признания пропавшего без вести человека умершим, но она долгая и сложная.

Для этого нужно подать в суд заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим. В нем прописать цели процедуры, обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие, угрожавшие пропавшему смертью или дающие основание предполагать его гибель. В случае с военнослужащими необходимо указывать «день окончания военных действий» (ГПК РФ, статья 277). Если суд признает человека умершим, органы ЗАГС вносят запись о его смерти в систему.

Суд может объявить человека умершим в одном из следующих случаев:

если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет;

если по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 6 месяцев при условии, что он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая;

если военнослужащий или иной гражданин пропал без вести в связи с военными действиями — не ранее, чем по истечении 2 лет со дня окончания военных действий.

Остается вопросом, будут ли действовать кредитные каникулы на протяжении этих двух лет и периода рассмотрения судебного иска. Или же кредиторы начнут взыскание задолженности, поскольку фактически человек уже не будет проходить службу или участвовать в боевых действиях.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

