Сколько стоит «бронь». Как мошенники продают в Интернете защиту от мобилизации

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Мошенники нашли новый способ наживаться на страхах горожан и их незнании законов. Читателю «Фонтанки» из Петербурга на днях пришло в Telegram сообщение от неизвестного, в котором сообщалось, что «начинается вторая волна мобилизации» и с 10 октября на адресата «будет выписана повестка».

«Я помогу сделать бронь, и ваше дело отложится в дальний сейф. Когда все утихнет, бумага благополучно уберется с вашей папки. Цена вопроса — 150 тыс. руб. Я гарантирую, что вас не призовут», — уверял незнакомец с никнеймом Андрей Эдуардович.



Указанную сумму он попросил перевести на биткоин-кошелек до 12:00 следующего дня. Если адресат не сделает это, в понедельник-вторник ему якобы придет повестка. Если он готов принять свою судьбу, его просят особо не болтать о полученном предложении, чтобы не «создавать неприятности».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В подтверждение своих слов аноним прислал фото с потасканным удостоверением неизвестно какого органа и двумя стопками бумаг. В одной якобы лежат повестки, в другой пустые «брони», маркированные логотипом крупной госкорпорации. Все подписи и указания на место действия закрыты бумажными листами. Кроме того, неизвестный прислал петербуржцу данные его паспорта и СНИЛС, которые совпали с оригинальными. «Всё выглядело так, будто их скопировали с какой-то базы», — отметил получатель.



Повестка ему в итоге действительно пришла, но это не более чем совпадение. Объясняем почему:

Настораживает излишняя зацикленность отправителя на анонимности. Перевод будет в криптовалюте, и при полном отсутствии обратной связи автор сообщения не узнает, кто ему заплатил. Аноним ставит перед получателем условие «плати быстрее или пеняй на себя», рассчитывая на то, что человек запаникует и сделает необдуманный перевод. При этом никаких персональных данных потенциального мобилизуемого в сообщении нет, но даже если бы были хотя бы ФИО — узнать его не проблема. Например, с помощью программ для определения номера телефона.

«Вторая волна мобилизации» — спорное понятие. Информацию о том, что мобилизация делится на какие-либо этапы, ранее опровергли в Госдуме. О том, что никакой новой волны мобилизации в России нет, заявил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как бы старательно отправитель ни пытался скрыть любые упоминания о своем местоположении, на печати «военкомата» можно прочитать, что речь идет о Москве. Московская повестка никоим образом не может прийти петербуржцу — и наоборот. Печать на справке об отсрочке, предположительно, прифотошоплена. Она заметно менее резкая на фоне текста и остальных предметов в кадре.

Повестка требует явиться «по вопросу военных сборов». Мобилизуемым приходят повестки только по вопросу мобилизации. По просьбе «Фонтанки» читатель попытался поговорить с незнакомцем, но тот больше не вышел на связь. Сообщение корреспондента от имени супруги мобилизуемого, которому требуется бронь, делец даже не прочитал. Аккаунт последний раз был онлайн в Telegram «на этой неделе».

Ранее похожей схемой аферисты пользовались, когда только стало известно о брони айтишников. После публикации Минцифры перечня специальностей, обладатели которых освобождаются от частичной мобилизации, в мессенджерах начали появляться предложения купить диплом IT-специалиста по цене от 15 до 300 тыс. рублей.



Как позже сообщил правительственный портал «Объясняем.РФ», диплома для брони недостаточно. Нужно работать по специальности в штате аккредитованной IT-компании по трудовому договору полный рабочий день.

В Telegram можно найти множество каналов, где предлагают купить справки о негодности к военной службе, например по ВИЧ — за 10 тыс. рублей. Анонимные авторы публикуют отзывы якобы от клиентов, подлинность которых подтвердить невозможно. Подобная практика была всегда, но теперь она расцвела, как продажа справок и ПЦР-тестов во время эпидемии коронавируса.



В одном из таких каналов «Фонтанке» сообщили, что оформляют временные отсрочки на 6 месяцев с внесением человека в базу с категорией Г (временно не годен). Такая процедура будет стоить 40 тыс. рублей. Также предлагают оформить военный билет с категорией Д (полностью не годен), который обойдется уже в 110 тыс. рублей. Бронь по трудоустройству изготавливают за 45 тыс. рублей и выше. «Очень индивидуальный процесс, всё обсуждаемо», — отмечает продавец Дмитрий.

«Трудоустраиваем в организацию, сотрудникам которой предоставляется бронь, [фирма] включена в реестр МСП, платят налог по пониженной ставке — 15 % . Компания берет эти расходы на себя. Процесс занимает 2–3 дня. По готовности присылаем документы почтой/курьером», — объясняет он заинтересовавшемуся покупателю.

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Самые ходовые номинальные должности — бухгалтер, менеджер, охранник. Подобрать могут что-то близкое к реальной профессии, чтобы у военкомата не возникло вопросов о внезапной смене вида деятельности.

При этом увольняться с настоящей работы не требуется. На вопрос, какая от этого выгода компании, Дмитрий ответил уклончиво: «Услуга эта всё-таки не бесплатная. Они получают с этого выгоду. При этом ничего не теряя, поэтому все в плюсе». Если подумать логически, схема выглядит «рабочей».



Самое интересное, что «специалисты по уклонению от призыва» работают по предоплате — 25 % суммы сразу, оставшиеся 75 % — «по готовности». То есть жертва не сможет убедиться в том, что это мошенничество, пока не внесет как минимум 11 тыс. рублей. С каждого по нитке — получается неплохой бизнес.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

