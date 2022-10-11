В Госдуме заявили, что никаких «этапов мобилизации» не существует

Частичная мобилизация в соответствии с указом президента не делится на этапы. Это значит, что заявления некоторых глав регионов о «выполнении первого этапа» не имеют оснований, заявил 11 октября заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
«Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — рассказал он в интервью «Парламентской газете».
Швыткин пояснил, что существует только план мобилизации — где-то его уже выполнили, а где-то, включая Москву, еще нет.
Ранее власти Ростовской области сообщили, что в регионе начали исполнять новое мобилизационное предписание. Незадолго до этого в области заявили об окончании мобилизации.