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    Мобилизация

    В Госдуме заявили, что никаких «этапов мобилизации» не существует

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    Частичная мобилизация в соответствии с указом президента не делится на этапы. Это значит, что заявления некоторых глав регионов о «выполнении первого этапа» не имеют оснований, заявил 11 октября заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

    «Соответственно, о том, что кто-то «выполнил первый этап» или «перешел ко второму этапу» говорить тоже не приходится. Идет частичная мобилизация. Это непрерывный процесс, и ни на какие этапы он не делится», — рассказал он в интервью «Парламентской газете».

    Швыткин пояснил, что существует только план мобилизации — где-то его уже выполнили, а где-то, включая Москву, еще нет.

    Ранее власти Ростовской области сообщили, что в регионе начали исполнять новое мобилизационное предписание. Незадолго до этого в области заявили об окончании мобилизации.

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