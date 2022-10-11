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    Мобилизация

    В Ростовской области возобновилась мобилизация

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    В Ростовской области получили и начали исполнять новое мобилизационное предписание. Об этом 11 октября сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем telegram-канале.

    Губернатор отметил, что призывные комиссии уже работают, и их состав несколько изменён. «За соблюдением всех процедур будут в том числе следить представители военной и областной прокуратуры, которые включены в состав комиссий», — рассказал он.

    О завершении мобилизации власти региона заявили 3 октября. Правда, как сообщал 161.RU, уже тогда в Ростовской области говорили, что мобилизация в регионе может возобновиться: «При получении дополнительного задания работа будет продолжена».

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