Песков: Никакой новой волны мобилизации нет

Никакой новой волны мобилизации в России нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал заявления некоторых губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.



Что касается высказываний губернаторов, надо у каждого узнавать, что он имеет в виду, приводит слова Пескова 12 октября РИА Новости.



11 октября власти Ростовской области сообщили, что в регионе начали исполнять новое мобилизационное предписание, хотя незадолго до этого в области заявляли об окончании мобилизации. После этого в Госдуме заявили, что частичная мобилизация не делится на этапы, а значит, заявления некоторых глав регионов о «выполнении первого этапа» не имеют оснований.

