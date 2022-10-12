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    Мобилизация

    Песков: Никакой новой волны мобилизации нет

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    Никакой новой волны мобилизации в России нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова. Так он прокомментировал заявления некоторых губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.

    Что касается высказываний губернаторов, надо у каждого узнавать, что он имеет в виду, приводит слова Пескова 12 октября РИА Новости.

    11 октября власти Ростовской области сообщили, что в регионе начали исполнять новое мобилизационное предписание, хотя незадолго до этого в области заявляли об окончании мобилизации. После этого в Госдуме заявили, что частичная мобилизация не делится на этапы, а значит, заявления некоторых глав регионов о «выполнении первого этапа» не имеют оснований.

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