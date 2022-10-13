    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    2 м/с, зап

    767мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.76eur62.59

    С Невского проспекта увозят деревья из кадок по 200 тысяч за штуку

    7023
    8 комментариев

    Из центра Петербурга начали увозить липы, которые весной 2022 года посадили в огромные кадки с расчетом на осеннюю пересадку.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Деревья в кадках, которые были установлены в центре города, начали постепенно вывозить к местам посадок. Много деревьев уже высажено. Но некоторые еще остались и будут вывезены и высажены в ближайшее время», — подтвердили «Фонтанке» информацию в комитете по благоустройству.

    Весной липы в кадках появились на Невском проспекте, Малой Садовой улице, улице Восстания, у арки Главного штаба и на Малой Конюшенной улице. За 72 дерева со всеми работами бюджет города заплатил 14,1 млн рублей, то есть почти по 200 тысяч за дерево. Непосредственно само растение стоит меньше — 124,5 тысячи рублей.

    «Фонтанка» ранее разбиралась, является ли стоимость этой закупки завышенной. Однако эксперты единогласно утверждают, что сегодня такой ценник за дерево — это реальность.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close