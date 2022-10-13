С Невского проспекта увозят деревья из кадок по 200 тысяч за штуку

Из центра Петербурга начали увозить липы, которые весной 2022 года посадили в огромные кадки с расчетом на осеннюю пересадку.

«Деревья в кадках, которые были установлены в центре города, начали постепенно вывозить к местам посадок. Много деревьев уже высажено. Но некоторые еще остались и будут вывезены и высажены в ближайшее время», — подтвердили «Фонтанке» информацию в комитете по благоустройству.



Весной липы в кадках появились на Невском проспекте, Малой Садовой улице, улице Восстания, у арки Главного штаба и на Малой Конюшенной улице. За 72 дерева со всеми работами бюджет города заплатил 14,1 млн рублей, то есть почти по 200 тысяч за дерево. Непосредственно само растение стоит меньше — 124,5 тысячи рублей.

