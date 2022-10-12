Милонов вернулся в Петербург. Но только чтобы записаться в добровольцы

Депутат Госдумы Виталий Милонов 12 октября появился на Рижском проспекте — в военкомате Адмиралтейского и Кировского районов Петербурга. Ему вновь приходится переоформляться, чтобы отправиться в зону боевых действий.
Депутата у военкомата снял читатель «Фонтанки». Как пояснил сам Милонов, он прибыл в Петербург утром, чтобы написать стандартное заявление добровольца. «Я являюсь военнослужащим народной милиции ДНР, но в связи с воссоединением ДНР и Российской Федерации теперь это не отдельная структура. В соответствии с законом, чтобы не нарушать мой статус депутата, я написал заявление добровольца в военкомате по месту прописки, я буду направлен туда же, где я сейчас служу — в 3-ю бригаду ДНР, артиллерия, в районе Горловки», — сказал депутат.
Он отметил, что добровольческое заявление позволяет отправиться на службу, сохраняя статус депутата, который в Госдуме защищен бронью. «В заседаниях, естественно, мы не будем принимать участие, как было в прошлый раз. Я должен был обязательно быть на послании президента, на ратификации соглашений, находясь уже на военной службе в ДНР. Это было почетно, но сложно коррелировать», — пояснил Милонов.
Насчет добровольческих выплат в 300 тысяч рублей он, по его словам, не в курсе. «Честное слово, я этот вопрос не задавал, и я не могу четко сказать, как это будет, — пояснил он. — Как депутат я имею право получать выплаты только в четко обозначенных законом случаях. Если это попадает — буду получать, не попадает — не буду».
Напомним, Виталий Милонов оказался в числе четырёх депутатов, которые подали заявления об отправке на спецоперацию, несмотря на бронь. В интервью «Фонтанке» он подробно рассказывал о своих планах и мотивах. Однако 30 сентября он вернулся в Москву, чтобы проголосовать за присоединение новых территорий.