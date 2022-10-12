Милонов вернулся в Петербург. Но только чтобы записаться в добровольцы

Депутат Госдумы Виталий Милонов 12 октября появился на Рижском проспекте — в военкомате Адмиралтейского и Кировского районов Петербурга. Ему вновь приходится переоформляться, чтобы отправиться в зону боевых действий.



Депутата у военкомата снял читатель «Фонтанки». Как пояснил сам Милонов, он прибыл в Петербург утром, чтобы написать стандартное заявление добровольца. «Я являюсь военнослужащим народной милиции ДНР, но в связи с воссоединением ДНР и Российской Федерации теперь это не отдельная структура. В соответствии с законом, чтобы не нарушать мой статус депутата, я написал заявление добровольца в военкомате по месту прописки, я буду направлен туда же, где я сейчас служу — в 3-ю бригаду ДНР, артиллерия, в районе Горловки», — сказал депутат.