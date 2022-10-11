Кремль ответил на предложение запретить военнообязанным выезд из России: новости вокруг СВО за 11 октября

Запретить выезд из России для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации предложил спикер Госсовета Крыма Фото: Дарья Пона / 74.RU Поделиться Поделиться





24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины, а спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня. Сегодня подводим итоги 11 октября.

ВС РФ продолжают «массированный удар» Минобороны России заявило, что сегодня российские вооруженные силы продолжили «нанесение массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины».

РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ в течение дня сообщало о взрывах в ряде регионов Украины. Утром воздушная тревога объявлена в нескольких областях и в столице Украины. Позже появились сообщения об атаке на Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, взрывах в Одесской, Киевской, Николаевской, Ровенской, Львовской областях. Мэр Львова заявил, что 30% города без электроэнергии после удара, в Киеве и области вводится график отключения электричества: ориентировочно с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.

Российский завод Nissan станет собственностью государства Все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод, перейдут в госсобственность в лице ФГУП НАМИ. Об этом сообщает Минпромторг. Передача завода Nissan в госсобственность предполагает сохранение его работоспособности, это около 2 тысяч рабочих мест. Сделка допускает обратный выкуп завода компанией Nissan в течение 6 лет. Пока послепродажное обслуживание автомобилей Nissan в России и поставку к ним запчастей будет осуществлять «АвтоВАЗ».

Кремль ответил на предложение запретить военнообязанным выезд из России Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал озвученное накануне спикером Госсовета Крыма Владимиром Константиновым предложение запретить выезд из России для состоящих на воинском учете мужчин во время частичной мобилизации. — В Кремле нет никакой позиции по поводу этой инициативы, и мне неизвестно, чтобы эта инициатива кем-то рассматривалась, — заявил Песков в ответ на вопрос журналистов о высказывании Константинова.

Meta попала в список экстремистов Росфинмониторинга Росфинмониторинг внес Meta (компания и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram запрещены в России как экстремистские) в свой список террористов и экстремистов. Глава конституционного комитета Совфеда Клишас заявил, что на пользователей соцсетей это не повлияет. — Решение Росфинмониторинга о внесении Meta (запрещена в России как экстремистская) в список экстремистских организаций никак не меняет ситуацию для пользователей соцсетей Meta, пользователи продуктов Meta закон не нарушают, — сообщил он. — Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta.

Число погибших из-за взрыва на Крымском мосту выросло до четырех

Число погибших в результате взрыва грузовика на Крымском мосту 8 октября выросло до четырех человек. Ранее сообщалось, что жертв трое, сегодня ТАСС и еще несколько изданий со ссылкой на собственные источники в экстренных службах сообщили, что еще один погибший — судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Предполагается, что именно ему принадлежал попавший в эпицентр взрыва легковой автомобиль, в котором находились все четыре жертвы. Официально пресс-служба Арбитражного суда Москвы информацию о гибели Маслова пока не подтвердила, но и не опровергла — в суде заявили, что проверяют появившуюся информацию. Главные новости о взрыве и его последствиях вы можете найти здесь.

Директор ФСБ сегодня провел заседание Национального антитеррористического комитета по повышению уровня защищенности Крымского моста. Также после взрыва, который российские власти считают терактом со стороны украинских спецслужб, была усилена охрана мостов во Владивостоке.

Регионы сообщили о втором этапе мобилизации

В Ростовской области возобновляется мобилизация. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.



— Ростовская область получила новое мобилизационное задание [от Минобороны], к его исполнению приступили муниципальные призывные комиссии, — написал Голубев в своем телеграм-канале.



Также о старте второго этапа частичной мобилизации сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

