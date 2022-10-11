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    Золотая осень без дождей не обойдется. Атмосферный фронт приходит в Петербург

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    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Утро в Петербурге пока обходится без осадков, но осень дает о себе знать — к 8 часам в городе всего +6 градусов, следует из данных «Яндекса».

    Как рассказал 11 октября в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, сегодня город на Неве окажется на пути холодного атмосферного фронта, который скроет солнце за облаками и усилит ветер, а во второй половине дня ожидаются небольшие дожди.

    Температура воздуха составит +11…+13 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление — 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

    В ночь на среду похолодает до +5...+7 градусов, а в пригородах и вовсе до +3. Днем потеплеет до +9...+11 градусов и пройдут небольшие дожди, обещают синоптики УГМС.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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