Золотая осень без дождей не обойдется. Атмосферный фронт приходит в Петербург

Утро в Петербурге пока обходится без осадков, но осень дает о себе знать — к 8 часам в городе всего +6 градусов, следует из данных «Яндекса».



Как рассказал 11 октября в своем телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, сегодня город на Неве окажется на пути холодного атмосферного фронта, который скроет солнце за облаками и усилит ветер, а во второй половине дня ожидаются небольшие дожди.



Температура воздуха составит +11…+13 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление — 758 мм рт. ст., что ниже нормы.

