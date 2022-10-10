В автобусе, столкнувшемся на «Нарве» с самосвалом, ехало 18 человек. Пострадавших много

Власти Ленобласти и перевозчик LuxExpress уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе «Нарва». По данным оператора, столкновение автобуса с грузовым автомобилем произошло недалеко от деревни Гурлево. Автобус выполнял рейс по маршруту Петербург-Рига. Из Северной столицы он отправился в 11:30. На борту находилось 18 человек.

По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, в аварии с пассажирским автобусом на трассе «Нарва» пострадали 14 человек, один погиб. Детей среди них нет. Пострадавшие в средней степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.