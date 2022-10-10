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    В автобусе, столкнувшемся на «Нарве» с самосвалом, ехало 18 человек. Пострадавших много

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    Власти Ленобласти и перевозчик LuxExpress уточнили информацию о пострадавших в ДТП на трассе «Нарва». По данным оператора, столкновение автобуса с грузовым автомобилем произошло недалеко от деревни Гурлево. Автобус выполнял рейс по маршруту Петербург-Рига. Из Северной столицы он отправился в 11:30. На борту находилось 18 человек.

    По данным комитета по здравоохранению Ленинградской области, в аварии с пассажирским автобусом на трассе «Нарва» пострадали 14 человек, один погиб. Детей среди них нет. Пострадавшие в средней степени тяжести госпитализированы в Кингисеппскую больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

    Сколько из пострадавших были пассажирами автобуса, не уточняется. В LuxExpress сообщают о семи пострадавших пассажирах, ссылаясь на предварительные данные МЧС. «Степень тяжести нам пока неизвестна. На место уже выехал представитель компании», — прокомментировали в пресс-службе.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    При этом три пассажира приняли решение продолжить путь самостоятельно. «Мы с ними связались и предложили им места в автобусе из Нарвы», — добавили в компании. Когда они пройдут границу, их возьмут на борт. Также в половине четвертого на месте должен оказаться автобус, который следует из Петербурга в Таллин. Он примет тех пассажиров, которые захотят продолжить поездку. «Мы их также готовы доставить в Ригу с пересадкой в Таллине. Если кто-то из пассажиров хочет вернуться в Петербург, то мы организуем такой трансфер», — рассказали в LuxExpress.

    На месте работает дорожная полиция и следователи.

    © Фонтанка.Ру

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