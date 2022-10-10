«Я просто танцую на балконе в пижаме «Армия России». Что говорят в патриотической блогосфере об ударах по Украине

Фото: Игорь Иванко/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Остается надеяться, что это не разовая акция возмездия». Что говорят в России об ударах по Украине

Представители российской власти и провластных СМИ массово отреагировали на ракетные удары по Украине. «Фонтанка» собрала всё, что они об этом думают.

Серия ракетных ударов прошла на Украине утром 10 октября. О них сообщается в Киеве, Тернополе, Харькове, в Конотопе Сумской области, Днепропетровске, Хмельницком, Ровненской области и во Львове. Также в Одессе сработала система ПВО. И если после взрыва Крымского моста реакция со стороны российских политиков и общественных деятелей была довольно сдержанной, то теперь они решили себе ни в чем не отказывать.



Одним из первых на ракетные удары отреагировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«С самого утра хорошие новости: подходы к проведению специальной военной операции изменены. Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае всё закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», — написал Аксёнов в своем телеграм-канале.

Маргарита Симоньян в субботу написала лишь многозначительное «И?» После событий понедельника она позволила себе использовать больше букв.



«А вот и ответочка прилетела. Ч.Т.Д. Крымский мост с самого начала был той самой красной линией. Это же было очевидно. Семь раз отмерь — один отрежь, поспешишь — людей насмешишь, русский медленно запрягает да быстро едет — и другие русские пословицы, объясняющие сегодняшнее утро», — подчеркнула главред RT.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«То есть восемь лет бомбить мирных людей, уничтожать инфраструктуру городов ЛДНР, покрывать снарядами атомную станцию, взрывать мосты, обстреливать важные объекты было можно, а как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя? Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему еще и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги. Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь в сторону Запада. Вот теперь я на все сто процентов доволен проведением СВО», — отметил Кадыров.



Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц считает, что останавливаться на этом не стоит.

«Остается надеяться, что это не разовая акция возмездия, а новая система ведения боевых действий. На всей глубине украинского государства. До тех пор, пока оно не потеряет способность функционировать», — написал Коц и добавил красноречивую картинку.



Картинкой прокомментировал происходящее в понедельник на Украине и замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС), бизнесмен Константин Малофеев.



Режиссер Тигран Кеосаян также связал происходящее с назначением https://www.fontanka.ru/2022/10/08/71720228/ генерала Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине.

«С приходом Суровикина на Украину пришла настоящая золотая осень…» — поэтично высказался муж Маргариты Симоньян.

Телеведущий Владимир Соловьёв вместо тысячи слов опубликовал знаменитое видео выступления Путина от 24 сентября 1999 года, где тогда еще председатель правительства Российской Федерации обещал мочить террористов в сортире.



Замглавы пророссийской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал, что Россия начинает «разговаривать по-взрослому».

«Все, кто пресмыкался и молился на укронацистов и неофашизм, вы сделали свой выбор. Теперь живите жизнью Донбасса и Херсонщины. Все, кто понимает нас, берегите себя — русские идут», — написал Стремоусов.

Ярче всех описал свою радость ведущий RT Антон Красовский.

«Сказать, что я счастлив, — это вообще ничего не сказать. Я просто танцую на балконе в пижаме «Армия России»», — признался журналист.



Писатель Захар Прилепин призвал не сильно радоваться и предупредил об эскалации.

«Для всех, кто слишком радуется, и вообще для всех. Ответом будут неизбежные удары по российским городам. Подобный напор нельзя остановить и посмотреть на реакцию. Реакция известна. Эскалация будет только нарастать. Уже сейчас Зеленский сидит и думает, как ответить. Как нанести максимальную боль. И Залужный крутит свастику на запястье», — считает Прилепин.

Был сдержан и военный деятель ДНР Александр Ходаковский: «Когда они по нам бьют, когда разносят Донецк, взрывают Крымский мост — я говорю себе: война. Я не испытываю ненависти, я просто знаю: чтобы это прекратилось — нужно победить. И когда наши ракеты летят по Киеву — радости я не ощущаю, и снова повторяю себе: война». Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

