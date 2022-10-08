«Специальная военная операция закончена. Пора воевать». Как в России отреагировали «капслоком» на взрыв Крымского моста

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанка» собрала наиболее яркие высказывания российских политиков и общественных деятелей по поводу взрыва на Крымском мосту.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что после взрыва Крымского моста пора начинать настоящую войну.

«Специальная военная операция ЗАКОНЧЕНА. Пора ВОЕВАТЬ! Жёстко, даже жестоко. Без оглядки на какие-либо порицания со стороны Запада. Больше санкций уже не будет! Хуже слов уже не скажут! Нам надо делать своё. Начали — идём до конца. Назад дороги нет! Пора ответить!» — написал Миронов.



Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал необратимые последствия.

«Если подтвердится украинский след в ЧП на Крымском мосту, последствия будут неотвратимыми. Ответ на подрыв моста в Крыму должен быть жёсткий, но необязательно в лоб», — заявил Слуцкий.

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский высказал благодарность тем, кто взорвал мост, но есть один нюанс.

«Есть ли у меня к ним претензии? Только благодарность! Они показывают нам наши слабые места, они учат нас быстро реагировать на вызовы, воевать, в конце концов... А самое главное — ух как мотивируют... Желваки играют до сих пор, и следы от ногтей на ладонях еще не сошли... Как говорил один человек, а я его перефразирую: то, что у вас получается, — это не ваши заслуги, а наши недоработки. Работаем, братья», — добавил Ходаковский.



Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц считает, что самое глупое сейчас — это начать успокаивать, уверяя, что ничего страшного не произошло.

«Да, мост обрушен не полностью, да, он подлежит восстановлению, да, будут задействованы другие логистические цепочки через освобожденные территории. Но кто теперь будет гарантировать их безопасность?» — задался вопросом известный журналист.

По его мнению, украинцы используют типичную террористическую тактику, ударив по символу. Кроме того, Крымский мост сейчас — это прежде всего военная логистика, которая снабжает российскую группировку на Херсонском направлении.



«Ответ, конечно, не должен быть эмоционально спонтанным. Но он и не должен быть разовой акцией. Может быть, уже пора заканчивать бессмысленно взрывать казармы, поражение которых абсолютно никак — ни тактически, ни стратегически — не сказывается на положении на фронте, учитывая мобресурс Украины? Давайте уже воевать злее, по-настоящему, без отговорок о невозможности взорвать мост, по которому идут вооружения с Запада. Нет ничего невозможного, показывают нам украинцы», — подчеркнул Александр Коц.



Телеведущий Владимир Соловьев обвинил НАТО в помощи при подготовке взрыва.

«24-го февраля они боялись нос на улицу высунуть. Сейчас фотографируются на улицах Киева на фоне плаката с горящим Крымским мостом. Запад рукоплещет украинским террористам. Очевидно, что командование НАТО принимало участие в разработке этой диверсии. Всё укладывается в план, который укрорейх реализует с середины лета. Удары по складам, штабам, подготовка резервов, переход к активным наступательным действиям. Разрушение транспортной логистики. Их последующие шаги также очевидны и точно прописаны Евгением Поддубным. Цель — разрезать нашу группировку. Удар по Херсону и далее. А наш ответ в чём?» — задает вопрос Соловьев.



По его мнению, после такого Украина «должна быть погружена в тёмные времена».

«Мосты, плотины, ж/дороги, ТЭЦ и прочие объекты инфраструктуры должны быть уничтожены по всей территории Украины. Не должно быть административных кварталов — как в Киеве, так и во Львове. И не только. Реакция Запада не должна остаться без ответа. И это не заявления МИД. Не вызов послов. И не громкие высказывания. Конкретные экономические меры. И если кто-то до сих пор этого не понял, то ему на смену должны прийти те, кто ясно и четко понимает, что Отечество в опасности. И приказы Верховного Главнокомандующего должны быть выполнены. Беспрекословно. И безусловно. Страна должна перейти на военные рельсы. Вся», — написал журналист.



В МИДе, кстати, тоже отреагировали на взрыв на мосту.

«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Многие в этой связи вспомнили пост заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева от 21 апреля.

«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», — писал тогда Дмитрий Медведев.

Главред RT Маргарита Симоньян, возможно, тоже его вспомнила, иначе как объяснить ее многозначительное «И?»

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

