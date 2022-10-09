    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    759мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd61.25eur59.98
    Отказ от мобилизацииПремия ФонтанкиКрымский мостСправочник мобилизацииЖенские повесткиОтличный ПетербургДуховный путь 2.0Образ жизниАрктика и АнтарктидаПромышленный Петербург

    «Пробка на 12 часов». Как преодолевают Крымский мост на следующий день после взрыва

    1555
    обсудить

    Проезд по Крымскому мосту на автомобиле занимает от 6 до 12 часов, рассказывают очевидцы в соцсетях и тематических чатах.

    По словам одного из водителей, его путь занял 12 часов. «В 22:00 встали в пробку и в 10:20 утра пересекли Крымский мост», — рассказывает он. Другой путешественник отмечает, что движение идет со скоростью 500 метров в час и проезд сегодня ночью занял 6–8 часов. Люди, которые встали в пробку в 22:30, в 6 утра сообщили, что проехали. Также, по его словам, сегодня утром должны были запустить движение в обе стороны одновременно и привлечь больше проверяющих, чтобы ускорить процесс досмотра. По словам еще одного очевидца, пробка стоит до самого съезда на Керчь.

    Судя по «Яндекс.Картам», само движение по Крымскому мосту осуществляется свободно. Однако есть пробки на въезд как со стороны Керчи, так и Тамани. Россияне, которые пытаются выехать из Крыма, публикуют в сетях видео пробки. «Очень медленное движение. В Керчи к мосту даже близко не подъехали, а пробка уже стоит», — комментирует один из пользователей.

    Ранее сообщалось, что автомобильное движение по мосту возобновили в реверсивном режиме около 17:00 8 октября. Со стороны Керчи транспортные средства собирали в колонну на досмотровом пункте перед мостом. Затем их выпускали также небольшими колоннами — примерно по 50 машин.

    При этом в Керчи, чтобы проехать по мосту, нужно получить разрешение — его давали в штабе возле паромной переправы. Те, кто не получал разрешение на проезд по мосту, оставались ждать в очереди на паром.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. https://www.fontanka.ru/2022/10/08/71719595/ В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Движение было полностью перекрыто.
    Погибли, по предварительным данным Следственного комитета, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком.
    Вечером 8 октября по мосту было восстановлено автомобильное и железнодорожное движение.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close