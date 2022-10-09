«Пробка на 12 часов». Как преодолевают Крымский мост на следующий день после взрыва

Проезд по Крымскому мосту на автомобиле занимает от 6 до 12 часов, рассказывают очевидцы в соцсетях и тематических чатах.



По словам одного из водителей, его путь занял 12 часов. «В 22:00 встали в пробку и в 10:20 утра пересекли Крымский мост», — рассказывает он. Другой путешественник отмечает, что движение идет со скоростью 500 метров в час и проезд сегодня ночью занял 6–8 часов. Люди, которые встали в пробку в 22:30, в 6 утра сообщили, что проехали. Также, по его словам, сегодня утром должны были запустить движение в обе стороны одновременно и привлечь больше проверяющих, чтобы ускорить процесс досмотра. По словам еще одного очевидца, пробка стоит до самого съезда на Керчь.