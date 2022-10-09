«Пробка на 12 часов». Как преодолевают Крымский мост на следующий день после взрыва

Проезд по Крымскому мосту на автомобиле занимает от 6 до 12 часов, рассказывают очевидцы в соцсетях и тематических чатах.
По словам одного из водителей, его путь занял 12 часов. «В 22:00 встали в пробку и в 10:20 утра пересекли Крымский мост», — рассказывает он. Другой путешественник отмечает, что движение идет со скоростью 500 метров в час и проезд сегодня ночью занял 6–8 часов. Люди, которые встали в пробку в 22:30, в 6 утра сообщили, что проехали. Также, по его словам, сегодня утром должны были запустить движение в обе стороны одновременно и привлечь больше проверяющих, чтобы ускорить процесс досмотра. По словам еще одного очевидца, пробка стоит до самого съезда на Керчь.
Судя по «Яндекс.Картам», само движение по Крымскому мосту осуществляется свободно. Однако есть пробки на въезд как со стороны Керчи, так и Тамани. Россияне, которые пытаются выехать из Крыма, публикуют в сетях видео пробки. «Очень медленное движение. В Керчи к мосту даже близко не подъехали, а пробка уже стоит», — комментирует один из пользователей.
Ранее сообщалось, что автомобильное движение по мосту возобновили в реверсивном режиме около 17:00 8 октября. Со стороны Керчи транспортные средства собирали в колонну на досмотровом пункте перед мостом. Затем их выпускали также небольшими колоннами — примерно по 50 машин.
При этом в Керчи, чтобы проехать по мосту, нужно получить разрешение — его давали в штабе возле паромной переправы. Те, кто не получал разрешение на проезд по мосту, оставались ждать в очереди на паром.