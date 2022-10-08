РБК: Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, получил заказ через Интернет и не знал о взрывчатке

Водитель фуры, взорвавшейся на Крымском мосту, предположительно, не знал о готовящемся подрыве. Об этом 8 октября пишет РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника издания, водитель получил заказ на перевозку удобрений через Интернет, его могли использовать вслепую. Сейчас взрывотехники ФСБ пытаются установить характер и происхождение взрывчатки.
Telegram-канал Baza уточняет, что за рулем грузовика, по предварительным данным, находился 51-летний мужчина, который занимался частными перевозками.
Официальной информации о подозреваемых от правоохранительных органов пока не поступало. СК ранее возбудил уголовное дело.