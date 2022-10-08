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    Крымский мост

    Крымский мост

    РБК: Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, получил заказ через Интернет и не знал о взрывчатке

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    Водитель фуры, взорвавшейся на Крымском мосту, предположительно, не знал о готовящемся подрыве. Об этом 8 октября пишет РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По данным собеседника издания, водитель получил заказ на перевозку удобрений через Интернет, его могли использовать вслепую. Сейчас взрывотехники ФСБ пытаются установить характер и происхождение взрывчатки.

    Telegram-канал Baza уточняет, что за рулем грузовика, по предварительным данным, находился 51-летний мужчина, который занимался частными перевозками.

    Официальной информации о подозреваемых от правоохранительных органов пока не поступало. СК ранее возбудил уголовное дело.

    По данным Национального антитеррористического комитета, 8 октября в 06:07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета. Движение было полностью перекрыто.

    Погибли, по предварительным данным Следственного комитета, три человека. Это пассажиры легкового автомобиля, который ехал рядом с подорвавшимся грузовиком. На данный момент из воды уже подняты тела двоих погибших — мужчины и женщины.

    После 17 часов вечера по Крымскому мосту проехали первые машины. Реверсивное движение идет от моста до пункта досмотра, а дальше снова начинается двустороннее, рассказывала корреспондент «Фонтанки». Подробнее читайте и смотрите здесь.

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